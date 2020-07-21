أمن الحج يكشف آلية الدخول والخروج للمسجد الحرام خلال موسم الحج ولا تساهل مع المخالفين

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية من انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وحفاظًا على سلامة الحجاج كشف قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، عن آلية الدخول والخروج للمسجد الحرام خلال موسم الحج 1441هـوذلك من خلال وضع خطة تقوم على أربعة محاور تتمثل في( المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي )، حيث ستكون آلية وطريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، عبر تخصيص مسارات للحجاج من ساحتي المسجد الحرام الجنوبية والغربية، إضافة إلى تحديد مسارات في صحن المطاف، وأدوار المسعى المتكررة، بشكل يضمن تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية، حماية للحجاج وسلامتهم.

آلية الدخول والخروج للمسجد الحرام

من هم المسموح لهم الدخول إلى المسجد الحرام؟

وخلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج للموسم 1441 هـ، الذي تم عقده الثلاثاء 21/7/2020 ، في مقر مركز العمليات الموحد 911 في مكة المكرمة، أُعلن عن عدم السماح بدخول أي شخص محرم إلى المسجد الحرام، باستثناء الحجاج فقط، الحاصلين على تصاريح رسمية، وأهاب الأحمدي بأهالي مكة المكرمة والمقيمين فيها، بضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج .

4 نقاط منع داخلية

ومن جهته اللواء علوش بن بندور الحربي، قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة، أشار إلى أن مهام شرطة العاصمة المقدسة تتمثل في متابعة الأمن في كافة أرجاء مكة المكرمة ، وأوضح أن هناك أربع نقاط منع داخلية ستكون متواجدة في:

الوادي الأخضر المؤدي إلى عرفات.

طريق صقر قريش.

طريق المعيصم.

طريق الملك خالد.

وتتولى هذه النقاط مهام التقصي وعدم قدوم أي مخالف إلى منطقة المشاعر المقدسة، مهيبًا بالجميع إلى ضرورة وأهمية التقيد بالتعليمات التنظيمية لموسم الحج الاستثنائي هذا العام.

تشغيل مركز القيادة والسيطرة في منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية

وفي ذات السياق أفاد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد، طارق بن أحمد الغبان، تشغيل مركز القيادة والسيطرة في منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية، موضحًا خطة المركز والتي تقوم على خمسة محاور، تتمثل في:

المحور الأمني.

المحور التنظيمي.

المحور الرقابي.

المحور التنسيقي.

المحور الإنساني.

وأضاف الغبان أن مراقبة ومتابعة الموقف الأمني في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سيكون على مدار الساعة، وأنه سيكون هناك تنسيق دائم ومستمر مع الجهات الحكومية والخدمية والقيادات الميدانية.

لا تساهل مع المخالفين

وأهاب بالجميع التقيد بالتعليمات والتنظيمات المتعلقة بالحج ، حيث لن يكون هناك تساهل مع المخالفين لتلك التعليمات الواردة من الجهات المختصة التي تهدف أولًا سلامة الجميع وتحقيق حج صحي آمن.

ووفقًا لقائد المهام الميدانية في قوات أمن المنشآت العميد ركن خالد بن محمد القرني، وضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج ، تم وضع الخطط اللازمة لإنجاح المهام الموكلة لقوة أمن المنشآت، ومن ذلك: