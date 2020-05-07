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برقم الإقامة.. أنجز الآن خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر الجوازات 1441

بواسطة مصطفى عبده
الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر أبشر الجوازات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر أبشر الجوازات

عملية الاستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة، هذا ما سوف نتعرف عليه بصورة موجزة عبر موقع كلمة دوت أورج في هذه المقالة، حيث أن هذا الموضوع يهم عدد كبير من المقيمين وأصحاب المؤسسات التي يعمل فيها عدد من الوافدين، وتنجز العملية عبر بوابة أبشر الجوازات السعودية، الجدير بالذكر أن السلطات السعودية قررت منذ فترة تمديد هوية المقيمين بدون رسوم، وذلك بعد تفشي وباء الكورونا، وأصبح تجديد إقامة مغترب يجري إلكترونياً دون الذهاب لمكتب العمل أو مكتب الجوازات.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر أبشر الجوازات

تناولنا في موضوع سابق طريقة الاستعلام عن وافد في مكتب العمل، الآن نعلمكم الآن طريقة الاستعلام عن إقامة وافد بمنتهى السهولة واليسر:

  • في البداية وللتمكن من الاستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة قم بفتح منصة أبشر الجوازات السعودية من الرابط التالي: .absher.sa
  • ثم أكمل عملية تسجيل الدخول على منصة الأعمال، إذا كان لديك حساب في حال لم يكن لديك حساب قم بالضغط على إنشاء حساب جديد، وأدخل البيانات المطلوبة.
  • لاحظ أنه قبل الدخول للواجهة الرئيسية يرسل أبشر رمز تحقق على الجوال، يجب كتابته في المكان المخصص له.
  • ومن ثم انقر من القائمة العلوية على خدمات أعمالي.
  • الآن يجب أختيار تجديد الإقامة، وذلك بالتأكيد لتمام عملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
  • بعد ذلك اضغط على كلمة التالي، الآن لديك قائمة كاملة بأسماء الوافدين لديك وكافة البيانات الخاصة بهم.

عدم تجديد الإقامة يعرض المقيم لغرامات تنتهي بالترحيل النهائي

تسلط الحكومة السعودية الضوء على المقيمين ولا تتركهم يسيرون في شوارعها باقامات منتهية الصلاحية حيث تقوم بحملات دورياً من أجل تطبيق نظام الإقامة على الوافدين والتأكد من عدم خرقه من قبل الوافدين.

وتبدأ الغرامات بعقوبة مالية في المرة الأولى تصل إلى 500 ريال، ومن ثم في حال عدم تجديد صلاحية الإقامة لمرة أخرى تتغلظ العقوبة لتصل إلى 1000 ريال، وأخيراً في المرة الثالثة لا تترك السلطات السعودية الفرصة للوافدين وتقوم بترحيلهم من أراضيها نهائياً.

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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