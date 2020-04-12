حساب المواطن يوضح.. هل فاتورة الكهرباء من المستندات التي تثبت الإستقلالية؟

صرف برنامج حساب المواطن السعودي الدفعة التاسعة والعشرين لمستحقي الدعم المكتملة طلباتهم في يوم الخميس 9 أبريل الماضي، وأعلن سلطان القحطاني أن البرنامج قامت في دفعة شهر أبريل بإيداع مبلغ 2.3 مليار ريال لمستحقي الدعم من الضمان الاجتماعي، واستفاد من الدفعة 12.5 مليون مستفيد وتابع، وقال القحطاني أن برنامج المواطن السعودي صرف 11 مليون ريال كمبلغ أثر رجعي عن الدفعة السابقة.

حساب المواطن يطبق تعديل ضوابط الدعم

قبل ساعات قليل من صرف الدفعة الـ 29 خرج المتحدث الرسمي باسم البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تفيد ببدء البرنامج في تطبيق تعديل ضوابط الحصول على الدعم، وهي تشمل الفرد المستقل، حيث جاء فيها تعليق التسجيل جديد في البرنامج للمستفيدين الجدد بعد تاريخ صرف الدفعة الثامنة والعشرين “دفعة شهر مارس”، على أن يشمل القرار الذين تقدموا بطلب التسجيل قبل هذا التاريخ، والذين لم تتم دراسة أهليتهم.

وألزم التعديل الجديد الأفراد المستقلين تقديم ما يثبت استقلاليتهم في المسكن إذا كانوا قد تخطوا حاجز الثامنة عشر عاماً أو أكثر، صرح برنامج حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من المستندات المطلوبة في إثبات الاستقلالية، ويجب أن تكون الوثيقة المرفوعة تحمل أسم المتقدم بالطلب حتى لا تتأثر حالة الأهلية في البرنامج، وأشار للأفراد المستقلين برفع أحد الإثباتات التالية لضمان استمرار الحصول على الدعم:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صك ملكية السكن.

إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1441

وضع حساب المواطن حد أعلى للاستحقاق، حيث سوف يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم، وجاء تلك التعديلات من أجل ضمان وصول دعم البرنامج إلى مستحقيه من الأسر الأقل دخلاً، الجدير بالذكر أن حساب المواطن أعلن صرفه مبلغ 71 مليار ريال سعودي منذ انطلاق البرنامج.

يمكن من خلال البوابة الإلكترونية استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة دعم كل دفعة قبل صرفها.

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