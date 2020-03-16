أهم المستجدات والتوقعات عن كورونا وزارة الصحة السعودية

كورونا وزارة الصحة ، في إطار هذا الموضوع نكشف أهم ما صرح به وزير الصحة السعودي اليوم عن المستجدات و التوقعات عن فيروس كورونا، حيث أكد اليوم توفيق بن فوزان الربيعه من خلال المؤتمر الصحفي على بعض المعلومات و البيانات الهامة بالإضافة إلى الكشف عن الأعداد الرسمية حتى اللحظة والحالات التي تم شفاؤها نهائياً.

مستجدات عن كورونا وزارة الصحة

تم الكشف اليوم عن بعض المستجدات عن كورونا وزارة الصحة، حيث صرح الوزير توفيق الربيعه عن إتمام شفاء 6 حالات و مغادراتهم مستشفيات الحجر الصحي بعد أن وصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 118 حالة، واتبع الحديث عن كورونا وزارة الصحة بأن إجمالي العدد الذي تم فحصه حتى الآن داخل المملكة يصل إلى 700 ألف وهناك حوالي 8000 حالة تم عزلهم للاشتباه ب كورونا ، وأكمل الوزير بأن مركز اتصالات الوزارة يستقبل يومياَ ألاف من الاتصالات بشأن كورونا ورقم الاتصال هو 937 .

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توقعات عن كورونا وزارة الصحة

جاءت التوقعات عن كورونا وزارة الصحة بلسان وزيرها ، حيث توقع زيادة أعداد المصابين في الفترات القادمة وهذا ما جعل الوزارة تشدد من الأوضاع الاحترازية للسيطرة على المرض داخل المملكة ، بالإضافة إلى قرار تعطيل العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يوماَ مع دراسة تعطيل العمل في القطاعات الخاصة أيضاَ.