أهم 10 حقائق حول التأشيرة السياحية السعودية الجديدة

مع فتح الأبواب أمام كافة السياح علي مستوي دول العالم أجمع للدخول إلي المملكة من خلال الاستفادة من التأشيرة الجديدة التي أصدرتها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية وهي التأشيرة السياحية السعودية، توافرت العديد من الفرص أمام الأشخاص للذهاب إلي المملكة سواء لغرض السياحة أو الدراسة أو العمل أو أداء فريضة العمرة، فأي مواطن أو شخص من خارج حدود المملكة يستطيع الحصول علي التأشيرة السياحية والقدوم إلي المملكة في ىي وقت يرغبه علي مدار العام، ويقوم بإصدار هذا النوع من التأشيرة ( التأشيرة السياحية السعودية) الهيئة العليا للسياحة السعودية ويتم إصدار التأشيرة للمواطنين علي مستوي (49) دولة عربية وأجنبية ويتم الحصول عليها يدويا أما من مكاتب المثليات في الخارج أو الحصول عليها إلكترونيا.







ومع إصدار التأشيرة الجديدة بالمملكة لجميع الراغبين في الحصول عليها فهي تمثل مصدر دخل كبير للمملكة هذا ما أكده أحمد الخطيب رئيس الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني.

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ما هي التأشيرة الجديدة التي تم إصدارها بالمملكة ؟( التأشيرة السياحية السعودية)

تصل رسوم الحصول علي التأشيرة السياحية إلي 440 ريال سعودي.

يتم الحصول علي التأشيرة أما بصورة إلكترونية أو عند القدوم إلي المملكة.

يتم الحصول عليها في خلال مدة من خمس إلي 30 دقيقة فقط.

يكون مدة الصلاحية الخاصة بالتأشيرة هي عام واحد فقط.

يتم إصدار التأشيرة بداية من سن 18 عام وفي حالة كان السن أقل لابد من وجود ولي الأمر عند تقديم طلب الحصول علي التأشيرة

يتم منح التأشيرة لآي شخص دون النظر إلي ديانة المتقدم.

أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم ساري وصالح المفعول علي الأقل 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة.

تكون مدة الإقامة خلال صلاحية التأشيرة وهي عام واحد فقط هي 90 يوم.

يتم الدخول إلي المملكة باستخدام التأشيرة من خلال 6 منافذ أساسية محددة.

يتم الحصول علي التأشيرة من خلال استخدام ثلاث طرق أساسية.