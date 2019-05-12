أوامر ملكية جديدة | موعد صرف مكرمة الملك لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اصدر عاهل المملكة العربية السعودية الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في نهاية أمس السبت 11 مايو 2019، أوامر ملكية جديدة في اجتماعه الأسبوعي مع الوزراء بشأن المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة، وأسهم ملك السعودي في المعونة بمبلغ يقدر بنحو 1.8 مليار ريال سعودي لكل مستفيد ومستفيدة، وخلال الاجتماع أصدر عاهل السعودية وخادم الحرمين الشريفين أوامر أخرى.

وزير العمل والتنمية يشيد بخادم الحرمين

وأشاد الوزراء بالمملكة بملك السعودية، وخاصة وزير العمل والتنمية، لما يقدمه خادم الحرمين من جهود نحو المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.

هاشتاج «أوامر ملكية» يتصدر تريند السعودية

أعلن الشعب السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين في هشتاج «#اوامر_ملكيه» في إشارة منهم لما يقدمه الملك سلمان من جهود مهمة للشعب السعودي.

أوامر ملكية جديدة

وأصدر عاهل المملكة أوامر ملكية أخرى إلى جانب ما يختص بالضمان الاجتماعي من تعيينات وترقيات جديدة بوزارة العدل السعودية، أثناء اجتماعه يوم الجمعة، ولاقت أوامر الملك سلمان شعبية واسعة عبر مواقع التواصل من الشعب السعودي مشيدا بها.

موعد صرف مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1440

أوامر ملكية – يتزايد البحث على الشبكة العنكبوتية الإنترنت في الساعات الماضية لمعرفة موعد صرف مكرمة ملكية خاصة بالضمان الاجتماعي 1440، والتي ساهم فيها الملك سلمان بنحو 1.8 مليار ريال سعودي، مساعدة من سموه للمحتاجين، وحسب مصادر مقربة فإن موعد الصرف سيكون في الأسبوع المقبل، وسنوافيكم بالموعد فور الإعلان عنه إن شاء الله.