أوقات دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية.. تعرف عليها بالتفصيل

أوقات دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية، يبحث عنه كثير من المواطنين والمقيمين هناك، نظرا لأن موعدهم يتغير مع قدوم ذلك الشهر الكريم، فتصبح ساعات العمل أقل لإعطاء فرصة للعاملين بالبنوك العودة إلى منازلهم في وقت باكر وتجهيز مائدة الإفطار بجانب تخصيص وقت للعبادات من صلاة وذكر الله تعالى والتضرع له في أوقت يخصصونها للتقرب من الله، لكن في ضوء ذلك يكون هناك كثير من العملاء الذين بحاجة إلى الانتهاء من معاملتهم المالية سواء سحب أو إيداع، لذلك يبحثون عن موعد أوقات دوام البنوك خلال شهر رمضام الكريم.

أوقات دوام البنوك خلال شهر رمضان

أوقات دوام البنوك خلال شهر رمضان في السعودية، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، حيث يعتبر هذا موعد التعامل مع العملاء السعوديين والمقيمين بالبنوك، أي أن ذلك أوقات العمل الرسمية حسب ما أعلنته مؤسسة النقد العربي “ساما” فيستطيع جميع العملاء ممن يعيشون في السعودية التوجه إلى البنوك في الفترة من ١٠ صباحا إلى ٤ عصرا لإتمام كافة معاملاتهم المالية وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك ، أما بعد ذلك الشهر الكريم يعود الموعد الرسمي للبنوك.

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وعن موعد إجازة عيد الفطر المبارك بالنسبة للبنوك، أشارت إليه مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، لمدة حوالي ١٠ أيام حيث تبدأ من ٢٥ رمضان الموافق ٣٠ مايو عام ٢٠١٩، وحتى السادس من شوال الموافق ٦ يونيو لنفس العام.

ومع الانتهاء من تلك الإجازة التي تصل إلى ١٠ أيام تعود التعاملات البنكية والمالية أمام العملاء في السعودية إلى مواقيت العمل الرسمية كما هو متعارف طوال السنة البنكية.