أول جُمّادى الآخرة 1443/2022.. تعرف على موعد هلال غرة الشهر الثاني في السعودية والإمارات والكويت وقطر

تترقب الأمة الإسلامية مساء اليوم الأحد نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الثاني للعام الهجري 1443 وبداية شهر كريم ومبارك جديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر جمادي الآخرة 2022-1443 في السعودية والكويت والإمارات وقطر، ومع بداية الفاتح من جمادي الثاني نكون قد اقتربنا جميعا من الشهر المرتقب وهو شهر رمضان الفضيل، اللهم بلغنا رمضان.

موعد أول جمادى الآخر 2022-1443 فلكيا

يوم 29 جمادي الأولى الموافق اليوم الأحد 2 يناير 2022 هو يوم رؤية واستطلاع هلال شهر جمادى الثاني 1443، وتقول الحسابات الفلكية أن هلال الشهر الجديد لن يظهر اليوم، وعليه يكون موعد أول جمادى الآخرة 1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارات فلكيا هو يوم الثلاثاء 4 يناير 2022.

نتيجة استطلاع هلال جمادى الثاني 1443/2022

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا ان كل الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تعتمد على تحري الهلال في تحديد بدايات الشهور الهجرية، وتحري واستطلاع الهلال يتم عن طريق العين المجردة أو عن طريق الوسائل المساعدة مثل المناظير.

– بصورة كبيرة أن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 هو أول جمادى الثاني في السعودية والكويت والإمارات وقطر.

– مصر تعلن رسميا أن الثلاثاء 4 يناير هو أول جمادى الآخرة 1443.