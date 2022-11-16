أول رمضان 2023 السعودية.. تعرف على موعد بداية شهر الصيام في المملكة 1444

يترقب الجميع أول أيام شهر رمضان الفضيل 2023 في المملكة العربية السعودية وهو يوم الفاتح من شهر اليمن والخير والبركات وبداية أفضل شهور السنة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول رمضان 2023-1444 في السعودية فلكيًا، ومع بداية العد التنازلي لهذا الشهر الكريم، يكون دعاء الجميع حاليًا “اللهم بلغنا رمضان”، للفوز بنفحة ربانية عظيمة من نفحات تلك الأيام المباركة.

أول رمضان 2023 في السعودية فلكيًا