أول رمضان 2023 السعودية.. تعرف على موعد بداية شهر الصيام في المملكة 1444

يترقب الجميع أول أيام شهر رمضان الفضيل 2023 في المملكة العربية السعودية وهو يوم الفاتح من شهر اليمن والخير والبركات وبداية أفضل شهور السنة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول رمضان 2023-1444 في السعودية فلكيًا، ومع بداية العد التنازلي لهذا الشهر الكريم، يكون دعاء الجميع حاليًا “اللهم بلغنا رمضان”، للفوز بنفحة ربانية عظيمة من نفحات تلك الأيام المباركة.
أول رمضان 2023 في السعودية فلكيًا
- أصبحت التقديرات الفلكية دقيقة جدًا في تحديد موعد أول والفاتح وهلال شهر رمضان 2023 الموافق 1444 في السعودية.
- يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 الموافق 21 مارس 2023 سوف يكون يوم استطلاع هلال رمضان 2023 في السعودية.
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- تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة أن هلال رمضان 144 لن يظهر في سماء السعودية مساء يوم الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان.
- عليه يكون أول رمضان 2023 في السعودية فلكيًا هو يوم الخميس 23 مارس 2023.
- عدد أيام شهر رمضان 1444 في السعودية فلكيًا سوف يكون 29 يومًا، وأول أيام عيد الفطر 1444 يوم الجمعة 21 أبريل 2023.