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أول لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا يبعث بصيص أمل

بواسطة سمير زيادة
لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا

أشارت بيانات بالأمس الإثنين حول أول لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا قامت بتطويره شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية للوقاية من مرض كوفيد-19، إلى أنه كان آمنًا، وفي تجارب المراحل الأولى السريرية على متطوعين أصحاء، طوّر استجابة مناعية، ورصد أعلى مستوى للاستجابة لدى أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، وكما ذكرت النتائج التي نشرتها مجلة (لانسيت) الطبية أن لم يظهر للقاح الذي يحمل اسم (إيه زد دي 1222) أعراض جانبية خطيرة، مما يبعث بصيص أمل في علاج مرض كوفيد -19.

1 لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا
2 بصيص أمل

لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا

لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا
لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا

بصيص أمل

وبحسب النتائج التي أظهرتها التجارب السريرية للقاح الذي طورته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، لم يتسبب في حدوث أي أعراض جانبية خطيرة، إضافة إلى أنه حفّز استجابة الأجسام المضادة ونظام خلية (تي) المناعي، وأوضحت مطورة اللقاح سارة جيلبرت: أنه ”لا يزال أمامنا الكثير للقيام به قبل أن نؤكد ما إذا كان اللقاح الذي نطوّره، سيساعد في التعامل مع جائحة كوفيد-19، لكن هذه النتائج الأولية تحمل بصيصًا من الأمل“.

وتابعت جيلبرت قائلة: ”ما زلنا لا نعرف مدى قوة الاستجابة المناعية التي نحتاج لتحفيزها للحصول على حماية فعالة ضد عدوى مرض (سارس-كوف-2) أو كوفيد-19“.

لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا
لقاح تجريبي على البشر للقاح كورونا

وأضافت: إن “الباحثين بحاجة لمعرفة المزيد عن مرض كوفيد-19، والاستمرار في إجراء تجارب على مراحل متأخرة من الإصابة به، وهو ما بدأ بالفعل”.

وبناء على ما أظهرته النتائج الأولية للقاح فقد ارتفعت أسهم شركة أسترا زينيكا حيث ارتفعت اسهمها في التداولات الأخيرة بنسبة 0.4 في المائة خلال يوم الاثنين،  قبل أن تتخلى عن بعض المكاسب.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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