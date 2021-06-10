“أياتا”.. ما هو جواز السفر الرقمي الجديد IATA travel pass؟

جواز أياتا الرقمي للسفر هو حديث الجميع في المنطقة العربية حاليًا بعد نجاح هذا التطبيق المبتكر عالميًا وبعد القرار باعتماده من كبريات شركات الطيران العربية خلال الأسابيع القادمة، ونستعرض من خلال هذا التقرير كافة المعلومات عن تطبيق أياتا للسفر IATA pass، حيث من المرتقب أن يكون جواز إياتا هو الأهم خلال الفترة القادمة، بعد بداية عودة الطيران بين الكثير من بلدان العالم.

ما هو جواز أياتا للسفر الرقمي؟

جواز أياتا الرقمي للسفر هو تطبيق إلكتروني متطور أصدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويحمل نفس اسم الاتحاد وهو IATA، تطبيق أياتا يساعد المسافر على تقديم فحوصات الفيروس لشركات الطيران وغيرها من الجهات المتعلقة بالطيران بين البلدان، كما يستطيع المسافر من خلال التطبيق تقديم شهادات التطعيم ضد الفيروس، جواز أياتا للسفر سوف يسهل الكثير من الإجراءات على المسافر وعلى مسؤولي وشركات الطيران حول العالم والمطارات.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي أنه تم طرح تطبيق أياتا خلال الفترة الماضية للاختبار وتقديم الاقتراحات من قبل شركات الطيران حول العالم، وقامت شركات طيران خليجية بطرح جواز أياتا للسفر للتسجيل بصورة اختيارية خلال الفترة الماضية، وشركات الطيران تلك كانت: طيران الإمارات، طيران الاتحاد، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية السعودية، وطيران الخليج، هذا وسوف يتم تطبيق جواز أياتا للسفر بشكل رسمي في كل شركات الطيران الخليجية خلال الأسابيع القادمة.

التسجيل في جواز أياتا للسفر

من أهم مزايا جواز أياتا أنه لن يكون المسافر في حاجة للحجر قبل التنقل بين البلدان، كما سيتعرف المسافر على قائمة متطلبات كل بلد عند السفر إليها وهو ما يعرضه التطبيق، كما يقدم تطبيق أياتا قائمة بمراكز الفحوصات المعتمدة في كل بلد، التسجيل في تطبيق أياتا سهل، حيث تقوم بالتقاط صورة شخصية عبر التطبيق، وصورة لجواز السفر الخاص بك، وتُدخل البيانات المطلوبة.

