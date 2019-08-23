أي خدمة اعرف طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهويه وقيمة الدعم

التسجيل في حساب المواطن من البرامج الجديدة التي ترفع من مستوى المواطن السعودي، ومساعدته في تحمل عبء الحياة المعيشية الغالية، وخاصة بعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة على الخدمات والفواتير، في خطوة هامة من خطوات السعي الحكومي لرفع الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية 2030م، لذلك يسعى المواطن السعودي إلى التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من قيمة الدعم التي حددتها له المملكة.

التسجيل في حساب المواطن

بناءاً على القانون الصادر من ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين بدأ المواطن السعودي في التسجيل في برنامج حساب مواطن، من أجل الحصول على الدعم المادي للمساعدة في المعيشة والقدرة على دفع العديد من الفواتير الشهرية، وجاء التسجيل في حساب مواطن على النحو التالي:-

لابد من الدخول على موقع حساب مواطن الرسمي.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها رقم الجوال والاسم بالكامل ورقم الهوية.

كتابة البيانات بصورة صحيحة من الخطوات الهامة عند التسجيل، وبعدها الضغط على سجل الدخول ثم كلمة المرور.

كتابة البيانات التالية والتي تخص قيمة الدخل والحالة المادية للفرد، وربما يطلب التسجيل بعض الصور والمستندات التي تثبت صحة البيانات المكتوبة والمسجلة من مقدم الطلب.

التسجيل في حساب المواطن ومن المستحق

لابد وأن يكون المستحق متمتع بالجنسية السعودية، باستثناء الزوجة والأبناء لأب سعودي الجنسية.

لابد من أن يكون المستحق حامل بطاقات التنقل.

الإقامة بصورة مستمرة في المملكة العربية السعودية، ولا يقيم خارج السعودية فترة تزيد عن 90 يوم خلال العام الواحد.

عدم الحكم على المستفيد في القضايا أو سجنه، وتوافر كافة البيانات الصحيحة وتقديم ما يثبت صحتها من مستندات.

من المتاح أمام المستفيد تقديم الشكوى على القنوات الشرعية في حالة اعتراضهم على الدعم المقدم من المملكة، وحينما يقبل الاعتراض يتم صرفها بأثر رجعي.

جميع ما يخص حساب المواطن

معرفة قيمة دعم حساب مواطن

يساهم موقع حساب مواطن الالكتروني في معرفة المستحق بالدعم الخاص به، وذلك من خلال الدخول على رابط الموقع واختيار الأيقونة التي تخص المحاسبة التقديرية، وكتابة عدد أفراد الأسرة الذين تعدوا عمر 18 عام فأكبر، وتسجيل الدخل الإجمالي للأسرة التي يراد معرفة الدعم الخاص بها، وستظهر قيمة الدعم التقديرية في الحال.

تطبيق حساب المواطن

تم تقديم حساب مواطن لنحو 113.7 ألف مستفيد ومستفيدة، وهو من البرامج الحكومية التي تقدم الدعم المالي للمواطن السعودي، وذلك بعد التأكد من الدخل الشهري ليحقق البرامج ما يصبو إليه من أهداف، ويمكن الاعتراض على قيمة المال المقدم ومعرفة دورات الاستحقاق من خلال تطبيق حساب مواطن الذي يسهل الإجراءات على المواطنين.

حقيقة توقف دعم حساب المواطن لمدة شهرين

أوضح القائمون على برنامج حساب المواطن حقيقة الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف حساب المواطن لمدة شهرين قائلين أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة وأن تحديث البيانات كإضافة طفل جديد لا يؤثر على صرف الدعم ولا يؤدي لانقطاعه كما قال البعض.