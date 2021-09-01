إتبع هذه النصائح لحجز مرور الرياض عبر موقع أبشر افراد بنظام المواعيد المسبقة

تطور المملكة العربية السعودية قطاع الانترنت وتعزز الخدمات الالكترونية بما يسهل التعامل معها بشكل اكثر مرونة، شهدت البلاد تحولاً جذرياُ في المجال الرقمي حيث تم إتاحة قدر واسع من الخدمات المتعددة التي يتم إنجازها على المواقع الالكترونية الرسمية، وخاصة منصة أبشر أفراد، التابعة لوزارة الداخلية، التي تقدم مختلف الخدمات مثل خدمات المرور، وفي هذا القسم المشار إليه، تتصدر اهم الخدمات فيه وهي حجز موعد المرور، باليوم والوقت، بشكل بسيط، لتمكينّ الاستفادة القصوى بالحصول على موعد مسبق لزيارة فروع المرور لإنجاز خدمات مثل اصدار رخصة قيادة، وأيضا انهاء اجراءات حادث مروري وهي خدمة مقدمة من المرور بالتعاون مع منصة ابشر.

شروط خدمة حجز موعد المرور

تمنح منصة ابشر سهولة تامة في التعامل مع خدماتها وللاستفادة من خدمات المرور على هذه المنصة يشترط ان لا يقل عمر الشخص عن 18 عاماً.

بإمكان المستخدم حجز موعد مرور للاستفادة من 2 خدمتين كحد أقصى.

يمكنك فقط تحديث موعد الحجز المسبق، او الغاء الموعد

لمعرفة طريقة أخذ موعد مسبق للمرور يمكن أتباع خطوات سهلة من خلال الفقرات الآتية

طريقة حجز موعد المرور الرياض ابشر افراد

الانتقال الى موقع ابشر www.absher.sa/portal ثم عمل تسجيل الدخول

إدخال رقم التاكيد الذي تم رساله على الهاتف المحمول الخاص بك، المسجل في النظام.

إختيار قسم المواعيد ثم الولوج الى قسم المرور

النقر على ايقون الإنتقال الخدمة المواعيد ثم الضغط على حجز موعد جديد

اختر فقط الخدمة المراد الحجز لها ثم تحديد المنطقة والضغط على التالي

الآن عليك أن تحدد فرع المرور الذي تفضله وترغب بإنجاز معاملاتك فيه.

لتوقيت الموعد الذي تريده قم بإختياراليوم، والوقت، من قائمة المواعيد المتاحة الظاهرة أمامك.

الضغط على التاكيد على بيانات الموعد.

وبعد ذلك تتم عملية حجز هذا الموعد بنجاح وتحصل على تذكرة الموعد التي بها كامل تفاصيل طلب الحجز.

في الاعلى كنا أنتيهنا من شرح طريقة حجز موعد المرور الرياض، ولكن قد يريد بعض الاشخاص التعديل على الموعد المسبق حجزه او حتى الغاءه، وللقيام بتلك الخدمات المتوفرة على ابشر المرور طبقّ الترتيبات اللازمة لعمل ذلك والتي ستجدها في الخطوات المتسلسلة كما يلي:

تعديل حجز موعد مكتمل

الخطوة الأولى# يتم الدخول الى منصة ابشر افراد

ثانياً، يتم الضغط على حقل المزيد من تبويب المواعيد ثم إختيار المرور

في صفحة المواعيد المجدولة قم بإختيار تعديل الذي تجده يسار الصفحة

يمكنك الوصول بيانات الحجز واعادة تحديث الخدمات فقط

كما يمكنك بنفس الخطوات المذكورة عمل الغاء حجز بالضغط عليه ثم النقر على تأكيد إلغاء حجز.

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وفي الختام، نكون قد أنتهينا من توضيح كيفية وطريقة حجز موعد فروع مرور الرياض، المعمول به على موقع ابشر افراد الحكومي والتي تضمن الشرح تسهيل معرفة كافة الخطوات المتبعة لحجز موعد جديد او التعديل عليه من خلال الموقع الالكتروني المذكور..