إجازة عيد الأضحى | عدد أيام الإجازة في السعودية ومصر 1440 ومتى تبدأ بعد بيان الإفتاء

عيد الأضحى | نفت دار الإفتاء المصرية، كل ما أشيع وانتشر على صفحات السوشيال ميديا ومواقع الأخبار على الإنترنت عن تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك مؤكدة أن كل ذلك بعيد تمام عن الصحة وأنه سوف يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440 بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين (29) من شهر ذي القعدة والذي سوف يوافق يوم الخميس 1 أغسطس 2019، وننشر توقعات إجازة عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة في مقالنا اليوم.

عيد الأضحى المبارك

​عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين -وعيد الفطر هو العيد الأول- ويوافق يوم عيد الأضحى الـعاشر من شهر ذي الحجة ، بعد الوقوف على عرفة (يوم عرفة) ؛ وهو اليوم الذي فيه يقف المسلمون لتأدية مناسك الحج وينتهي يوم 13 من نفس الشهر ، وترجع قصة هذا اليوم لذكرى رؤية أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى في منامه أنه يضحي بابنه إسماعيل بأمر من الله سبحانه وتعالى ، وبعد تصديقه للرؤية وابنه إسماعيل أمره الله أن يذبح أضحية بدلا من ابنه ؛ لذا يتقرب المسلمون في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام مثل (خروف «كبش» – جمل – بقرة – جدي) ، ويتم توزيع لحمه على الفقراء والأقارب وأهل البيت، ومن هنا جاء عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى في السعودية

يبحث الكثيرون هذ الأيام عن إجازة عيد الأضحى ؛ فمنهم من يود معرفة متى تبدأ الإجازة حتى يسافر أو أمر آخر يحدده على حسب أيام الإجازة ، ونرصد لكم موعد إجازة عيد الأضحى في حال اكتمل شهر ذي القعدة وأصبح 30 يوما وهو يكون كالتالي في السعودية:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية موعد إجازة عيد الأضحى في بيان لها على موقع تويتر أن إجازة أيام عيد الأضحى تكون من نهاية دوام يوم الإثنين 5 أغسطس الموافق 4 ذي الحجة، وسوف تنتهي يوم الأحد 18 أغسطس الموافق 17 ذي الحجة.

وهنا تكون وقفة عرفة يوم 10 أغسطس الموافق يوم سبت ويبدأ أو أيام عيد الأضحى يوم 11 أغسطس الأحد. أما في القطاع العام فتبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام يوم الإثنين ٤ ذي الحجة، والعودة يوم الأحد ١٧ ذي الحجة 1440 وفقاً لتقويم أم القرى، وبذلك تكون الإجازة 12 يوما.

إجازة عيد الأضحى في مصر

تكون إجازة عيد الأضحى في مصر 9 أيام ويبدأ عيد الأضحى يوم 11 أغسطس وينتهي يوم 14 من نفس الشهر إذ يبدأ شهر ذو الحجة يوم 2 أغسطس فلكيا.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات والكويت

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في دولة الإمارات العربية عن موعد إجازة العيد، وقررت أن إجازة عيد الأضحى تبدأ 9 أغسطس وتستمر إلى 12 أغسطس؛ وفقا للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء. أما في دولة الكويت فتقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في 11 أغسطس حتى 15 أغسطس.