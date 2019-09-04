إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة التجارية 2019 عبر موقع مقيم.. ورابط التسجيل الإلكترونى

من خلال بوابة مقيم أصبح الآن بإمكان جميع الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وهى تمديد تأشيرة الزيارة التجارية 2019، وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار عدد من الخدمات التي تم تدشينها حديثاً، بواسطة وزير الداخلية السعودي/ الأمير عبد العزيز بن أل سعود بن نايف، وذلك من خلال إدخال بعض البيانات وتقديمها إلكترونياً عبر بوابة مقيم، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة التجارية.







بوابة مقيم Muqeem:

بوابة مقيم الإلكترونية تعتبر من المنصات الخدمية، التي توفر دائما خدمات مختلفة للوافدين بالمملكة العربية السعودية وهي تقدم عدد كبير من الخدمات المتنوعة والتي تتنوع ما بين تجديد الإقامة، وأيضا استخراج تأشيرة الخروج أو العودة وغيرها الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية، التي يبلغ عددها حوالي 20 خدمة لجميع الوافدين والمقيمين بالمملكة، وقد تم إضافة حديثاً خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية.







إجراءات تمديد الزيارة التجارية من خلال بوابة مقيم:

أصبح الآن ومن خلال شبكات الانترنت، تمديد الزيارة التجارية منزلياً عبر بوابة مقيم من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- أولاً، الدخول إلى بوابة مقيم.

2- تسجيل اسم المستخدم ورقم المرور.

3- اختيار خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية من الخدمات الموجودة.

4- تسجيل جميع الحقول المطلوبة بالبيانات المطلوبة.

5- طباعة التأشيرة.

وقد أضاف موقع مقيم نموذج للاشتراك في خدمة مقيم للمنشآت، وهو يتكون من استمارة بها بعض الحقول الفارغة، وأيضا صفحة خاصة بالشروط والأحكام والتي يجب الإطلاع عليها بعناية فائقة عن ملء تلك الاستمارة.





