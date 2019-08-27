إدارات التعليم تبدأ فى تسجيل الطلاب المستجدين والمنقولين فى الطفولة المبكرة عبر نظام نور

يبدأ التسجيل في كافة إدارات التعليم بالمملكة في مدارس الطفولة المبكرة الخاصة برياض الأطفال، وكذلك الطلاب المحولين إلى الصفوف الأولية من خلال نظام نور الإلكتروني في جميع المدارس البالغ عددها 1460 مدرسة.

وصرحت ندى إسماعيل مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم السعودي بأن الوزارة قامت بوضع خطة من شأنها تطوير جودة التعليم وحصول كل طفل في المملكة على حقه في التعليم، كما أوضحت بتعيين معلمات متخصصات لتدريس الصفوف الأولية بنين، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030.

تسجيل الطفولة المبكرة

وأشارت ندى إسماعيل أن مدارس الطفولة المبكرة ستشمل رياض الأطفال والمستوى الثاني والثالث، بالإضافة إلى الصفوف الأولية كالصف الأول والثاني والثالث بنين وبنات في المرحلة الابتدائية والتي تبدأ من عمر 4 سنوات وحتى 8 سنوات، كما وشددت على أن الاهتمام الأكبر في الفترة الحالية سيكون على مراحل التعليم المبكر عن طريق تقديم التعليم الذي يساعد في تطوير الاقتصاد وكذلك تنمية مهارات الطلاب ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات.

وأضافت بأن وزارة التعليم ضاعفت الجهود لإتمام تلك المبادرة في مدة قصيرة لم تتجاوز ال5 أشهر، وقد تم إلحاق نسبة كبيرة من الأطفال الذين كانوا على قائمة الانتظار بنسبة تصل إلى 72%، كما تم تطوير المباني الخاصة بالطفولة المبكرة من توفير احتياجات مخصصة للأطفال وموظفات لخدمتهم ومساعدتهم ، وستطبق تلك التطورات على كافة مدارس المملكة في المدن والقرى.