إدارة تعليم محايل عسير التعليمية تعلن عن وظائف للرجال والنساء من خلال برنامج ساعد وزارة الخدمة المدنية

إدارة تعليم محايل عسير التعليمية وظائف ساعد 1440 حيث أعلنت إدارة تعليم محايل بمحافظة عسير وجود عدد 28 وظيفة شاعرة بالإدارة التعليمية، والوظائف مخصصة للرجال والنساء على حد سواء، حيث تدرج هذه الوظائف على لائحة المستخدمين وذلك بالمرتبة 31، وبند الأجور للفئة “أ”، والمسمي الوظيفي للأماكن الشاغرة هي: (حراس أمن، وسائقين، ومراسلين من الجنسين)، واشترطت الإدارة التعليمية على المتقدمين لهذه الوظائف أن يكون قد سبق لهم التسجيل في برنامج ساعد للوظائف، والذي يتبع وزارة الخدمة المدنية.

إدارة تعليم محايل عسير التعليمية وشروط التقديم لشغل وظائف ساعد



شرط انطباق شروط شغل الوظيفة العامة بنظام الخدمة المدنية على جميع المتقدمين رجال ونساء.

يجب على المتقدمين لشغل هذه الوظائف أن يكونوا مسجلين في برنامج الخدمة المدنية “ساعد”.

أن يكون المتقدمين من الرجال والنساء حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو دون ذلك.

يجب أن لا يقل عمر الرجال المتقدمين لشغل وظيفة حارس في مدارس البنات عن 35 عاماً شرط أن يكون متزوج (محصن).

يجب أن لا يقل عمر الرجال المتقدمين لوظيفة حارس بمدارس البنين عن 25 عاماً للعمل.

يجب أن يمتلك المتقدمين لشغل وظيفة سائق رخصة قيادة سارية.

يجب على جميع المتقدمين رجال ونساء يتمتعوا بحسن السيرة والسلوك.

يجب على المتقدمين رجال ونساء اللياقة الصحية، وذلك بعد اجتياز الفحص الطبي.

يجب على المتقدمين أن تكون صحيفتهم الجنائية بلا سوابق من الجهات الأمنية.

يجب تمتع المتقدمين بسلامة حواسهم مع عدم وجود أي إعاقة ذهنية أو بدنية.

يجب على المتقدمين أن يكون محل إقامتهم وسكنهم ملائم لمكان العمل وفي الحيز الجغرافي التابع لأداراه حائل التعليمية.

يبدأ تقديم الطلبات لشغل الوظائف السابق ذكرها بدأ من 5 شعبان 1440 ويستمر التقديم للوظائف لمدة 10 أيام حتى يوم السبت الموافق 15 شعبان 1440هـ

إدارة تعليم محايل عسير التعليمية والمسمى الوظيفي للوظائف الشاغرة

رابط موقع نظام ساعد التقديم على وظائف تعليم محايل عسير

يمكن التقديم للوظائف السابق ذكرها بصدر هذا التقرير عن طريق برنامج نظام ساعد وزارة الخدمة المدنية حيث تستمر تقديم الطلبات حتى يوم 15 شعبان 1440، ويجب انطباق الشروط السابق ذكرها على المتقدمين رجال ونساء، ويمكن إدخال البيانات الصحيحة على رابط التقديم.

وهذه البيانات تشمل رقم الهوية الوطنية للمتقدم، وكذلك كلمة السر الخاصة به، كما يجب اختيار الجنس سواء كان ذكر أو أنثى، وفي النهاية إدخال رمز التحقق، وخو الرقم الموجود على صفحة الدخول كما في الصورة السابقة، ثم بعد الانتهاء من كل ما سبق يجب الضغط على كلمة دخول للولوج لصفحة تقديم الطلب.

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