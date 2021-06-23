إستعلام عن وكالة وزارة العدل.. رابط سريع للتحقق برقم الهوية

إستعلام عن وكالة برقم الهوية عبر https://moj.gov.sa، تشكل جزءا لا غنى عنه من الخدمات التي يستفيد من المواطن في التحقق من إصدارات الوكالات الخاص به في نظام وزارة العدل- للتاكد من صلاحية الوكالة او عدمه، والتحقق منها، لاجراء اي تعديل قبل إعتمادها في أنظمة الوزارة. ويتم استحداث بوابة المؤشرات بصورة تعكس سير المحاكم الواقعية وما تدرجة في انظمتها من الوثائق والاقرارات التي ستكون سهلة الاستعلام عنها دون الحاجة لزيارة المستفيدين من الخدمة لمبنى كتابة العدل.

وزارة العدل التحقق من الوكالة

ويحدث تحول واسع في نطاق الخدمات الالكترونية التي تطورها الحكومة بحيث اصبحت خدمات متكاملة يستفيد منها المواطن والمقيم على حد سواء، لإتمام المعاملات وتسجيل الوكالات ومن بينها خدمة الإستعلام عن وكالاتي، تتم اونلاين، بكل سهولة ويسر، بشكل يضمن السرعة والمرونة بدون صعوبات. ولمعرفة خطوات الاستعلام عن حالة اي وكالة تابعوا السطور التالية:

1 -بعد الدخول على الصفحة الرئيسية لبوابة وزارة العدل: http://www.moj.gov.sa

2- اختيار الخدمات الالكترونية

3 -وبعد ذلك يتم اختيار “استعالم عن وكالة ” وتعبئة النموذج وحفظ الطلب والتوجه الى المحكمة برقم الطلب.

ويمكن إتباع خطوات مشابهة للتحقق من اي وكالة الكترونية، التي تصدرها وكالة العدل، وذلك عن طريق موقع بوابة ناجز Najiz.sa، وللقيام بالاستعلام عن الوكالة عبر رابط “ناجز” إتبع مايلي: