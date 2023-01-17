إستعلم عن الضمان الاجتماعي المطور في دقائق قليلة 1444

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن خطوات الإستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور حتى يتمكن من معرفة حالته الحالية من الضمان بكل سهولة وفي أي وقت فقط من خلال الموقع الرسمي عبر شبكة الإنترنت، لمزيد من التفاصيل تابعوا الفقرات التالية.

دعم الضمان الإجتماعي المطور

لكل المستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي المطور 1444 أو لكل المتقدمين حديثاً للحصول على الدعم الشهري يمكن بكل سهولة الآن معرفة حالتك وموقفك من المعاش فقط بكبسة زر على شبكة الإنترنت وستظهر لك كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بك، وحالة حسابك في الضمان سواء مؤهل أو غير مؤهل أو قيد الدراسة.

خطوات الإستعلام عن الضمان

سنوضح لكم في هذه الفقرة خطوات الإستعلام عن حالتك في برنامج الضمان الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية للأسر الأكثر إحتياجاً لتساعدهم في المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وبعد التغيرات الاقتصادية التي تحدث في المملكة بسبب رؤية المملكة 2030، فقط نتبع الخطوات التالية:

أولا نقوم بالدخول على موقع النفاذ الوطني

ثم نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية سارية الصلاحية بشكل صحيح ودقيق

ثم نقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بالمستعلم.

ومنها نقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم نضغط على أيقونة الخدمات، للتعرف على الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ثم نختار منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وهنا سيتم الانتقال إلى صفحة المستخدم في بوابة الضمان المطور من خلال الموقع الإلكتروني

ثم نضغط على أيقونة برامج الدعم الخاصة بالمستعلم

وبعد ذلك نضغط على أيقونة برنامج دعم المستفيد

لحظات قليلة ستظهر على الشاشة حالة الشهر الجديد سواء كانت “قيد الدراسة، مؤهل، غير مؤهل” .

أرقام التواصل مع برنامج الضمان

أتاح برنامج الضمان الإجتماعي المطور حالياً خدمة تحديث بيانات المستفيدين بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت او من خلال التواصل عبر الرقم الموحد وهو 19911، كما يمكن للمستعلم التواصل مع الدعم الفني الخاص ببرنامج الضمان عن طريق الإتصال على رقم 8001222777.