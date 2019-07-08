إستعلم عن موعد صرف الدفعة الـ20 من حساب المواطن بالسعودية ca.gov.sa

يترقب الألاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، موعد صرف الدفعة الـ20 في برنامج حساب مواطن 1440 هجرية، والتي مقرر إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج خلال الساعات القادمة، عقب الإنتهاء من مراجعة أسماء المستفيدين الجدد.

وفي خطوة لمساعدة متوسطي ومحدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعم شهري لهذه الأسر وفقًا لشروط محددة لمساعدتهم على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرون به، ويبحث الآلاف من مستحقي الدعم منذ بداية شهر يوليو الجاري 1440هـ، عن موعد إيداع الدفعة الـ20 في حساب المواطن حتى يتمكنوا من صرفها.

وتقدم المملكة العربية السعودية الدعم إلى أكثر من 882 ألف مواطن من الأسر متوسطي الدخل كل شهر، وتصل قيمة الدفعة إلى 1000 ريال سعودي للأسرة الواحدة، فيما يبلغ إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للمستحقين 2 ونصف مليار.

موعد صرف الدفعة الـ20 من حساب المواطن بالسعودية:

ليس هناك موعد محدد لصرف الدعم شهريًا، إلا أن الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلنت إنه سيتم إيداع المبالغ المطلوبة عقب 6 أيام، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 10- 7- 2019.

معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن 1440هـ:

تشغل قيمة الدعم المستحق بال المستفيدين الذين يرغبون في معرفة ذلك، وهو ما أتاحته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيًا من خلال موقع حساب المواطن على شبكة الانترنت، واتباع الخطوات التالية:

1- اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

2- كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق وعدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

3- إدخال إجمالي دخل الأسرة.

شروط المستحقين في حساب المواطن 1440هـ:

هناك عدة شروط وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للحصول على دعم، من بينها، أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.