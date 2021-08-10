“إستفد” الإستعلام عن أوامر الدفع.. الرابط والخطوات عبر موقع وزارة المالية السعودية https://www.mof.gov.sa

الإستعلام عن أوامر الدفع 1443 تتصدر إهتمامات وأعمال المواطنين والمقيمين في الاراضي السعودية، ولذلك نوفر دليل شرح هذه الخدمة المقدمة من وزارة المالية، فعلى هذه المساحة الالكترونية يمكن التعرف على طريقة إستعلام اوامر الدفع للاستفسار عنها والإنتقال الى رابط الإستعلام عن نتيجة أوامر الدفع بأسرع وقت. وهو الموقع الرسمي لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، حيث يتيح الموقع المذكور الاستعلام من جانب الكيانات الحكومية او الافراد في اي وقت دون رسوم إضافية عن حالة دفوعات الاموال التي تم بالفعل إنجازها وذلك بالسداد لها مسبقاً.

وزارة المالية خدمة الإستعلام عن أوامر الطلب

وهي خدمة فورية، تتم على البوابة الالكترونية السرمية لوزارة المالية السعودية، وفي حال الرغبة بطلب المساعدة لاي من الخدمات الالكترونية ينصح بزيارة الصفحة اتصل بنا ولتقديم الدعم من خلال لغة الإشارة ا​​ضغط هنا​.

رابط الإستعلام عن أوامر الدفع

فيما يلي الطريقة للقيام بالإستعلام عن أوامر الدفع من خلال الويب على موقع وزارة المالية https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/ServiceagreementOfPayment.aspx مع توضيح بعض الاخطاء التي يقع فيها المستخدمون اثناء تطبيق الإستعلام هذا. وعليك كمستخدم إتباع التعليمات للإستعلام بالاسلوب الصحيح بقراءة الخطوات الآتية

خدمة الإستعلام عن امر الدفع متاحة على موقع وزارة المالية والإستخدام لها مجاني ويتم بشكل فوري لللإستفادة من خدمة الإستعلام تلك من طرف الجهات الحكومية او او الشركات او الافراد.

بداية يجب إدخال بيانات الحقول المطلوبة في نموذج الإستعلام وهي

رقم أمر الدفع، تأكد ان يكون مكون من 8 أرقام على الأقل

الخطوة الثانية، مطابقة إدخال الرمز المرئي( قيمة رقمية) الظاهر على الشاشة أسفل الحقل المطلوب له.

ثالثاً، النقر على خيار الإستعلام، في شكل ايقونة يسار الصفحة

وإلى هنا في الختام من خلال الخطوات السابقة بالاعلى تكون قد ظهرت نتيجة الإستعلام عن أمر الدفع بعد إكمالها بنجاح من قبل المستخدم، وتخضع خدمات الاستعلام إلى تطويراً مستمراً لجعلها اكثر سهولة ويستفيد منها المعني بالاستفسار عنها ومن بين خدمات الإستعلام الأكثر إستخداماً المتوفرة على موقع وزارة المالية السعودية هي