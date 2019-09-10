تفاصيل دفعة سبتمبر من حساب المواطن بإيداع 2.6 مليار ريال سعودي

تم بدء صرف الدفعات الجديدة الـ 22 من حساب المواطن، الخاص بالدعم المادي لمحدودي الدخل ويتم صرفة يوم 10 من الشهر الميلادي، ويختلف تاريخ صرف الدفعات الجديدة من برنامج حساب المواطن وفقآ لعدد من الأسباب حيث يتم تأخير الدفعات لمدة يوم أو أكثر إذا وافق الميعاد الرسمي لصرف الدفعات مع إجازات رسمية في نفس اليوم المقرر لصرف دفعات حساب الموطن في السعودية.







وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية ان الدعم وصل الي 12.5 مليون مواطن سعودي، وتختلف الدفعات المستحقة لكل شخص حسب الإلتزامات الخاصة به وعدد أفراد الأسرة وعدد من المعاير الأخري التي يحددها النظام المتبع لصرف دفعات حساب المواطن.

ما هو حساب المواطن







يمكن ببساطة تعريفة علي انه برنامجخاص بوزارة العمل الأجتماعي في السعودية، ويهدف برنامج حساب المواطن إلي المساعدة وتخفيف عبْ المعيشة علي المواطن السعودي، حيث يعمل هذا النظام “حساب المواطن” علي تقديم الدعم المالي الي مستحقيه من الأسر صاحبة الدخل المادي المنخفض وأيضآ الدخل المتوسط، وترأسه وزارة العمل والتنمية بالسعودية ويهدف في المجمل الي تحقيق حياة كريمة للمواطن السعودي.

لماذا تم عمل حساب المواطن







قامت الحكومة السعودية بإنشاء هذا البرنامج بهدف مساعدة الأسر السعودية في تحمل الدولة معهم في ظروف الحياة الصعبة من خلال مساعدات مادية، حيث يقوم برنامج حساب المواطن بتوجية المنافع الخاصة بالدولة الي مستحقيها كما يساعد البرنامج علي تشجيع الإستهلاك الرشيد للمواطن السعودي.

من هم المستفيدين من حساب المواطن







يضم برنامج الدعم من وزارة العمل السعودية عدد من الأفراد والأسر حيث يخص البرنامج الأسرة والفرد علي حدآ سواء، كما يضم أيضآ برنامج حساب المواطن الأسرة الخاصة بالمرأة السعودية المتزوجة من الأجانب “زوج غير سعودي” كما يضم أيضآ برنامج الدعم أصحاب بطاقات التنقل.

تفاصيل الدفعة الجديدة الـ 22 من حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019







أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إيداع حوالي 2.6 مليار ريال سعودي الي مستحقي الدعم، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج الي حوالي 12.5 مليون مواطن سعودي للدفعة الجديدة الخاصة بشهر سبتمبر والتي تحمل رقم الدفعة 22، كما أشارت الوزارة الي ان متوسط الدعم للأسر وصل الي 1049 ريال سعودي خلال دفعة هذا الشهر “سبتمبر”.

وجب الذكر ان المتحدث الرسمي بإسم الوزارة قد أشار الي انه يمكن لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن معرفة القيمة المادية الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة “وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالسعودية” عن طريق بيانات الدخول الخاصة بالمستفيدين مع مرعاة إكمال جميع البيانات الخاصة به وسوف تقوم حسابة الدعم التقديرية بعرض تفاصيل الدعم المادي المستحق له من الوزارة.