إسقاط الولاية على المرأة في السعودية.. 6 تعديلات على وثائق السفر والأحوال المدنية

تأكيدا للأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة بشأن إسقاط الولاية على المرأة في السعودية للرجل، نشرت صحيفة عكاظ السعودية الخميس 1 أغسطس 2019، مجموعة من التعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية نقلتها عن جهات عليا بحسب وصفها، وهي خطوات نادي بتنفيذها نشطاء منذ فترة طويلة من باب الحرية والتغيير المقبلة عليه المملكة العربية السعودية في كل المجالات، حيث سمحت للمرأة في وقت سابق للمرة الأولى في تاريخها باستخراج رخصة قيادة.

استخراج وثائق السفر للمرأة السعودية

وعدّلت المملكة العربية السعودية بشأن استخراج وثائق السفر للمرأة وإسثاط ولاية الرجل عليها بتعديل المادة الثانية من نظام وثائق السفر التي أصبحت تنص على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية دون تقييد بالنوع سواء ذكرا أم أنثى، وتم إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على جواز شمول جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات.

نظام الأحوال المدنية للمرأة السعودية

تم تغيير مادة أن محل إقامة المرأة هو محل إقامة زوجها لتكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

وفي التعديلات الجديدة يسمح للمرأة بالتبليغ عن المواليد مثل الرجل ونص المادة الجديد يقول بتكليف أي من والدي الطفل بالتبليغ عن الولادة.

وأسوة بالتبليغ عن المواليد يسمح للإناث بالتبليغ عن حالات الوفاة وإزالة كلمة الأقرباء الذكور من نص المادة محل الأمر.

وكذلك أصبح يحق للمرأة طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.