خدمة جديدة من الجوازات ..إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر أفراد

إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر، حيث دشن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة أمس التي توفرها المديرية العامة للجوازات منها خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي و تمديد تأشيرة الزيارة التجارية للوافدين في المملكة من أجل تسهيل الأمور على المواطنين المقيمين والوافدين في استكمال الإجراءات الحكومية إلكترونياً.

أبشر الجوازات

يتيح موقع أبشر الجوازات مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية منها استعلام رسوم المرافقين عن طريق رابط الاستعلام عن رسوم المرافقين 2020 – معرفة رسوم المرافقين والتابعين وطرق السداد، وغير ذلك استعلام التأشيرات منها رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة ومتعددة عبر أبشر الجوازات، كما تتيح أيضاً الاستعلام عن العمالة المنزلية من خلال طريقة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين، وفيما يخص هذا الأمر كيفية إزالة بلاغ هروب عمالة منزلية .

ليس هذا فقط بل يمكن تجديد جواز السفر ومعرفة انتهاء صلاحية الإقامة وتجديد الهوية من خلال أبشر الجوازات تجديد هوية مقيم ..الاستعلام عن صلاحية الإقامة، بالإضافة إلى استطاعة تمديد الزيارات عبر طريقة تمديد الزيارة العائلية إلكترونياً عبر أبشر الجوازات..رسوم الزيارات العائلية 2019، حيث يضم أبشر الجوازات أكثر من 25 خدمة إلكترونية متاحة للمواطنين منها بعض الاستعلامات والشؤون التي ذكرناها بالمقال وغيرها عبر الموقع.

إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر

طريقة إصدار تأشيرة خروج نهائي من خلال منصة أبشر أفراد، ومن الجدير بالذكر أنه تم نقل كل خدمات أبشر على المنصة الجديدة شهر يوليو الماضي، وأتاح الاستعلام عن أي شأن أيضاً بخطوات بسيطة على النحو التالي:-

خطوات إصدار تأشيرة الخروج النهائي