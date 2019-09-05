إصدار تأشيرة الخروج النهائي أبشر الأفراد ضمن خدمات المديرية العامة للجوازات







أتاحت بوابة أبشر الأفراد إصدار تأشيرة الخروج النهائي ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتم بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، بعد قيام صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، بتدشين حزمة من الخدمات الجديدة عبر بوابة مقيم الإلكترونية والتي من بينها خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة مقيم الإلكترونية، وخدمة إشارة للصم وضعاف السمع، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتنفيذها ، عبر إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية للمنصات الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية.







حزمة جديدة من الخدمات تنضم إلى نظيرتها المقدمة تحت مظلة الجوازات السعودية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وخاصةً بعد تسهيل عملية إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر بوابة أبشر الأفراد خلال فترة التجربة، والتي يهدف منها الوصول إلى تقديم الخدمات في بلد بلا أوراق، وتسهيل الإجراءات وتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في شتى الخدمات، وهي خدمة مجانية تتم وفق شروط معينة.

إصدار تأشيرة الخروج النهائي







يمكن الآن الدخول على منصة أبشر الأفراد ومن بوابة خدماتي التوجه إلى خدمات الجوازات السعودية، حيث يستطيع صاحب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة تجربة العامل إلكترونياً، حيث إن الخدمة مجانية ولا يمكن إلغاء التأشيرة بعد استخراجها، أو تجديد بطاقة هوية مقيم للعامل أو الوافد.

بوابة مقيم تمديد تأشيرة زيارة تجارية







تمديد التأشيرة التجارية كانت من بين الخدمات الجديدة المقدمة عبر بوابة مقيم الإلكترونية وسنوضح كيفية تنفيذ تلك الخدمة في شرح خاص بها قريباً.