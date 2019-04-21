إصدار / تجديد رخص العمل برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

بإمكان كل مواطن سعودي أو مغترب يستفيد من خدمة إصدار / تجديد رخص العمل بكل سهولة عن طريق تصفحه عبر شبكة المعلومات الدولية للأنترنت حيث يمكن زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، حيث يدخل المستفيد سواء كان صاحب عمل أومكفول علي بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لمكتب العمل العمل من اجل تقديم طلب للوزارة من اجل تجديد أو استخراج رخصة عمل حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الحصول علي الرخص الخاصة بالعاملين المغتربين من خلال اتباع بعض الخطوات التي سوف نقوم بتوضيحها من خلال هذه التدوينة فرجاء تابعونا.

إصدار / تجديد رخص العمل

هناك بعض من الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة العمل السعودي لكي تضبط السوق السعودي وتعطي الحقوق لجميع الأطراف سواء كان صاحب العمل والعاملين بكافة المنشآت والمؤسسات علي مستوي المملكة، حيث أطلقت نظام رخصة العمل حتي يتم تسجيل كافة العاملة الوافدة والموظفين المغتربين بقاعدة بيانات الوزارة بشكل إلكتروني حيث أوضحتها علي موقعها الالكتروني فمن السهل الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية من اجل الاطلاع علي التفاصيل المتعلقة بالضوابط التي وضعتها وزارة العمل، حيث سنوضح لكم طريقة تجديد وإصدار رخصة عمل الكترونيا لكي نسهل الأمر علي جميع المقيمين والوافدين وكذلك أصحاب الشركات، لكي يستطيعوا التعامل مع هذه الخدمة الإلكترونية بكل سهولة دون الحاجة لزيارة مقارات مكتب العمل المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية وذلك من اجل استخراج تصريح العمل .

يمكن بكل سهولة معرفة صلاحية رخصة العمل بعد السداد عن طريق الدخول علي متصفحتك الشخصي من ثم الولوج علي بوابة وزارة العمل للتوجه مباشرة إلي قسم الخدمات الإلكترونية مكتب العمل من اجل أصدار رخصة عمل أو تجديدها عن طريق خدمة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل، حيث يمكن تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق الصراف من اجل استخراج رقم سداد مكتب العمل حيث يقوم صاحب العمل أو المقيم بالبدء في إجراءات إصدار رخصة عمل أو تجديدها لمعرفة صلاحية رقم سداد رخصة العمل، حيث نقوم بتسجيل الدخول في موقع وزارة العمل السعودي، من ثم نقوم بالولوج علي خدمة أصدار تصريح عمل من قبل الشركة التي سوف تقوم باختيارها بشكل إلكتروني، من ثم نقوم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاصة بالعامل الوافد، من ثم نقوم باختيار إذا ما كنت تريد تجديد أو أصدار رخصة عمل جديدة لأول مرة بعد ذلك نقوم بدفع المقابل المالي للحصول عليها، وهنا نكون قد انتهينا من شرح طريقة تجديد وإصدار رخصة عمل الكترونيا.

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