إطلاق ” بوابة أجير ” لتقديم خدمة العمل المؤقت في موسم الحج 1440

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن إطلاق بوابة أجير لتقديم خدمة العمل المؤقت في موسم الحج القادم، وذلك من أجل التسهيل على ضيوف الرحمن وخدمتهم ولتلبية احتياجات موسم الحج، وقد أفادت الوزارة أن موقع أجير بمثابة سوق عمل إلكتروني يتم عرض الخدمات المؤقتة من خلاله في موسم الحج.

حيث بإمكان الشركات طرح الشواغر الوظيفية عبر منصة أجير كما أوضحت الوزارة في تصريح لها أنه بإمكان المواطنين والمقيمين إرفاق السيرة الذاتية والتقديم للوظائف وخدمة العمل المؤقت في موسم الحج، مع الانتباه أن الشركات العاملة تكون في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة ولا يشتمل ذلك على العمالة المنزلية ولا للزائرين.

نبذة عن بوابة أجير

أجير عبارة عن برنامج يشتمل على عدد من الخدمات المقدمة من خلال بوابة أجير الإلكترونية، والهدف منه تنظيم العمل المؤقت من خلال توثيق العلاقات التعاقدية والتي قد تشتمل على عقود عمل من الباطن أو عقود عمل مباشرة، وتتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة العمل.

هدف برنامج أجير

تنظيم التحركات العمالية الوافدة للمملكة بشكل قانوني.

العمل على تعزيز شفافية سوق العمل.

العمل على تقليص الوقت والتكاليف من أجل توفير العمالة التي توفر خدمة العمل المؤقت في موسم الحج .

العمل على توثيق العلاقات التعاقدية.

التسجيل في أجير

وسوف تقدم البوابة الخدمات العمالية، وخدمات التقاول، وخدمات التعاقد المباشر،هذا وقد دعت الوزارة الزائرين بالولوج بوابة أجير للزائرين . ويمكن التسجيل في بوابة أجير للتعاقد على تقديم خدمة العمل في موسم الحج من خلال موقع أجير الإلكتروني، قم بالولوج إلى البوابة واختر تسجيل جديد ثم اكتب رقم الهوية، وتاريخ الميلاد بالهجري والميلادي وتابع الخطوات من أجل التسجيل،