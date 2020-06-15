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إطلاق تطبيق تباعد “Tabaud” بالسعودية لتتبع تحركات حالات كورونا Covid-19

بواسطة H.Ali
اطلاق تطبيق تباعد Tabaud اطلاق تطبيق تباعد Tabaud

مع الارتفاع المستمر في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 في المملكة العربية السعودية قررت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بالسعودية “سدايا” إطلاق تطبيق تباعد Tabaud لتتبع حالات كورونا في المملكة.

1 إطلاق تطبيق تباعد Tabaud
2 ما هو تطبيق تباعد Tabaud ؟
3 كيف يعمل تطبيق تباعد Tabaud ؟
4 ماذا يحدث عندما أبلغ تطبيق تباعد أنني مصاب ؟
5 البيانات الشخصية التي يحتاجها تطبيق تباعد Tabaud
6 هل يحتاج تطبيق تباعد إلي تشغيل الانترنت دوماً ؟
7 تحميل تطبيق تباعد Tabaud

إطلاق تطبيق تباعد Tabaud

أوضحت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس أنه من خلال اطلاق السعودية تطبيق تباعد Tabaud لتتبع حالات كورونا Covid-19 سوف تتمكن المملكة من كبح انتشار الفيروس والتمكن من تحديد الحالات المصابة عن قرب لمساعدة باقي الأشخاص الغير مصابين من تفادي الاختلاط أو الاقتراب من الأشخاص المصابين.

ما هو تطبيق تباعد Tabaud ؟ 

تطبيق تباعد Tabaud عبارة عن وسيلة يمكن من خلالها ارسال اشعارات عن أماكن تواجد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد قيامهم بتحميل تطبيق تباعد Tabaud وادخال البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطن. 

وبعدها تقوم بتحديث بياناتك علي التطبيق وفي حالة لو قدر الله وأصبت بالفيروس تقوم بإعطاء التطبيق بيانات عن إصابتك بالفيروس وبالتأكيد من خلال وزارة الصحة السعودية يتم إرسال إشعار من تطبيق تباعد إلي الأشخاص المخالطين لك خلال الـ14 يوم الأخيرة من اصابتك بالفيروس.

كيف يعمل تطبيق تباعد Tabaud ؟ 

بعد تحميل تطبيق تباعد Tabaud وادخال بياناتك المطلوبة في التطبيق، يعمل التطبيق باستخدام تقنية البلوتوث الموجودة في الهواتف الذكية وعند ابلاغ أحد المصابين أنه يحمل الفيروس في جسده يقوم تطبيق تباعد بالتعرف علي الهاتف الذكي الخاص بالشخص المصاب ويقوم بتتبع تحركاته فإذا وجد شخص مصاب في الإطار المحيط بك سوف يقوم البرنامج بإخطارك بذلك.

أما لو كنت أنت شخص مصاب وقمت بإبلاغ التطبيق بذلك وتم التأكيد علي هذا من خلال وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية فإن التطبيق يحتفظ بكامل خصوصيتك ولا يقوم بإخبار أحد عن ماهيتك الشخصية بل يخبر من في المحيط القريب منك ان هناك شخصاً مصاباً دون الافصاح عن اسم أو سن أو أي معلومات شخصية. 

ولو كنت شخصاً سليماً وشعرت بالإصابة وقمت بإبلاغ التطبيق فإنه يقوم بطلب المساعدة من وزارة الصحة لكي تقوم بالإسراع في الكشف عليك وفحصك. 

ماذا يحدث عندما أبلغ تطبيق تباعد أنني مصاب ؟

يقوم التطبيق بعد التأكد من إصابتك بارسال اشعارات إلى الأشخاص الذين تعاملوا معك على مسافة قريبة خلال آخر 14 يوم قبل إصابتك ويحثُهم على التوجه لأقرب مستشفى لعمل الفحوصات اللازمة لكي يتم اتخاذ اجراءات احترازية.

البيانات الشخصية التي يحتاجها تطبيق تباعد Tabaud 

  • رقم الهوية الشخصية ID 
  • تاريخ الميلاد 
  • رقم الجوال

هل يحتاج تطبيق تباعد إلي تشغيل الانترنت دوماً ؟ 

لا, التطبيق يعمل بالأساس على تقنية البلوتوث ولا يحتاج إلى الاستمرار في تشغيل الانترنت 24 ساعة، فقط يحتاج تشغيل الانترنت من أجل تحديث البيانات ومعرفة الاصابات الجديدة. ويرجي العلم أن استخدام الانترنت مجاني علي هذا التطبيق.

لكن التطبيق يحتاج إلي تشغيل البلوتوث دوماً علي قدر الإمكان خصوصاً عند الخروج من المنزل والتجول في أماكن يحتمل وجود إصابات بها.

تحميل تطبيق تباعد Tabaud

تم رفع التطبيق على كافة المتاجر الإلكترونية ويمكنك تحميل التطبيق بالبحث عنه في المتجر الخاص بالآيفون خاصتك عن طريق كتابة كلمة تباعد Tabaud في البحث.

H.Ali

محرر ومدون مصري لدي موقع "كلمة"، حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة السادات - شعبة المحاسبة، مُحٍب للتصفح علي الانترنت ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية.

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