إعدام 358 ألف طائر وإعلان حالة الطوارئ فى السعودية بعد إنتشار إنفلونزا الطيور

أعلنت المنظمة العالمية اليوم الأربعاء الموافق 5/2/2020 ظهور مرض إنفلونزا الطيور فى إحدى المزارع فى السعودية، حيث يعد هذا النوع من أكثر الأنواع انتقالا للعدوى يسمى H5N8، وذكرت المنظمة أنها وفقا للتقارير الخاصة بوزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية ان فيرس إنفلونزا الطيور ظهر فى مدينة مكة فى إحدى المزارع بمنطقة سدير.

إعدام 358 ألف طائر

وأوضحت أنه قد تم إعدام أكثر من 358 ألف طائر حتى الآن وجارى مقاومة هذا الفيروس حيث قد اختفى هذا الفيروس من المملكة من سنين، حيث كانت بداية ظهور هذا الفيروس فى عام 2008 م وأعلنت المنظمة أن هذا الفيروس من أكثر الأنواع شديدة العدوى من نوع H5N8 للطيور، وإذا انتقل هذا المرض للإنسان يكون قاتل لذا شددت الوزارة بتوخى الحذر فى التعامل مع الطيور هذة الفترة.

إعلان حالة الطوارئ فى السعودية خوفا من إنتشار فيرس H5N8

اكدت وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية إعلان حالة الطوارئ لمقاومة الفيروس H5N8 من سلسلة إنفلونزا الطيور، حيث قد سجلت الوزارة ظهور اول حالات الفيروس فى إحدى المزارع فى مدينة مكة وتمكنت الوزارة من السيطرة على أماكن انتشار الفيروس وقد تم إعدام أكثر من 358 ألف طائر مصاب بالمرض وجارى البحث والكشف المستمر على المزارع خوفا من ظهوره فى أماكن مختلفة، وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة على أصحاب المزارع ضرورة المتابعة اليومية وتوخى الحذر عند التعامل مع الطيور وعدم صيد الطيور البرية و المهاجرة .