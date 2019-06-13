إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 1441عبر موقع وزارة التعليم

ينتظر المعلمين اليوم الخميس بفارغ صبر إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية لعام 1440 – 1441 ويدور في أدهانهم الكثير من الأسئلة من أهمها كيفية إعلان أسماء المعلمين الفائزين هل ستكون عبر موقع جدارة ام على موقع وزارة التعليم عبر موقعهم الرسمي على الأنترنت.

وقد ردت وزارة الخدمة المدنية ردا على هذا الاستفسار وموعد إعلان مرشحي الوظائف التعليمية وقالت “أن وزارة التعليم سوف تقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني ونتمنى من المتقدمين متابعة أسماء التي سوف ذكرها من خلال موقعها الرسمي”.

رابط إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية:

وسوف تقوم وزارة التعليم مساء اليوم الخميس أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر موقع وزارة التعليم، علما بأن التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء قد بدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 رمضان في تمام الساعة العاشرة صباحا وقد ظل التقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء 23 رمضان حتى الساعة الرابعة عصرا وقد كان التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة الخدمية الإلكتروني جدارة



ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن10465 وظيفة تعليمية شاغرة وان وزارة التعليم بحاجة إلي شغل هذه الوظائف من الرجال والنساء مواطنين من جنسية سعودية وفقا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة والمعروفة عن العام الدراسي المقبل 1440-1441هـ.

وقد أوضح “مبارك العصيمي” المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن الوظائف الشاغرة تبلغ 10456 وظيفة منها 4953 وظيفة متاحة للرجال و5503 وظيفة متاحة للنساء وقد أوضح العصيمي أن هذه الوظائف لحاملي شهادة البكالريوس مع ضرورة أن يكون المؤهل والدرجة التعليمية تكون مناسبة للتخصص المتقدم له المعلم .