إعلان القبول الدفاع المدني على رتبة عريف ـ جندي أول ـ جندي

إعلان القبول الدفاع المدني التي قدمتها الحكومة السعودية للشباب السعودي حتي يتم دمجهم في المجتمع العامل السعودي، وهذا بعد تطوير كافة خصائص التقديم على الوظائف التي يتم التقديم عليها الآن بشكل إلكتروني، حيث اصبح موقع جدارة هو الموقع الأول في المملكة العربية السعودية الخاص بلاعلان عن الوظائف الجديدة بشكل عام في جميع أنحاء المملكة وفي جميع القطاعات العاملة في المملكة، وكما هو الحال أيضا في موقع ابشر الذي يقع تحت أشراف وزارة الداخلية السعودية.

إعلان القبول الدفاع المدني

ومن نفس المنطلق اعلن موقع ابشر منذ فترة ليست ببعيدة عن وظائف في الدفاع المدني، إن استخدام منصة أبشر توظيف و الاستفادة منها لا يحتاج لتسجيل الدخول مسبقا، و بإمكان المتقدمين للوظائف الاستفادة من منصة أبشر توظيف مباشرة باتباع خطوات التقديم على الوظائف، مع مراعاة أنه لا يمكن التقديم على أكثر من وظيفة في نفس القطاع.

إن النماذج الإلكترونية تقدم قائمة بالوظائف المتاحة لذا يرجى اختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك العملية قبل البدء في عملية التقدم لشغلها.

الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها عند استلام العمل

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة: (عريف – جندي أول – جندي)

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف – جندي أول – جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة وعلى جميع المقبولين مبدئياً ضرورة إحضار المستندات التالية:

إحضار نموذج موعد المراجعة (يمكن طباعته عند الاستعلام على نتيجة القبول)

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة عدد (3) صور منها مصدقة من (إدارة الاختبارات والقبول للثانوية العامة) أو الجهة التعليمية المشرفة عليها.

إحضار عدد (3) صورة لكل من المؤهلات الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) مع السجل الأكاديمي في حال تم تسجيل مؤهل إضافي أو شهادات الدوارات التدريبية التي تم تسجيلها في نموذج تقديم الطلب مع الأساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).

إحضار أصل رخصة القيادة العمومي لمن تقدم على وظائف (قائد ومشغل آليات ) مع صورة واضحة منها.

عدد (8) صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل مقاس (4*6) مكشوف الرأس مع كتابة رقم الطلب وتسجيله خلف الصور.

إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة .

الالتزام بالحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية لليوم الأول مع الاهتمام بالنظافة العامة وحلاقة شعر الرأس مكينة رقم (3).

التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

رابط إعلان القبول الدفاع المدني

وبعد أضاح كل الأوراق المطلوبة من الشباب الذين تم قبولهم لم يتبقى سوفي معرفة رابط إعلان القبول الدفاع المدني على رتبة (عريف ـ جندي أول ـ جندي).