إعلان| تعلن “الصحة” عن ٥١٢ وظيفة طبيب مقيم أسنان للسعوديين فقط

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن وظائف شاغرة للسعوديين فقط، حيث أعلنت الصحة عن 512 وظيفة طبيب مقيم أسنان من الرجال والنساء شريطة أن يكون المتقدم سعودي فقط، وقد دعت وزارة الصحة للتقدم إلى الوظائف على أن يحملون المؤهلات المطلوبة، والتسجيل عبر موقع جدارة، هذا ويتم فتح باب التسجيل لمدة 5 أيام بدايةً من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019، نتابع معكم في كلمة دوت أورج للتعرف على الوظائف وطريقة التسجيل في جدارة.

“الصحة” تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط

قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن عدد من الوظائف للمواطنين السعوديين، وقد أعلنت الوزارة عن 512 وظيفة شاغرة “طبيب مقيم أسنان” لكل من الأطباء الرجال والنساء على حد سواء، ويمكن تقدم السعوديين فقط إلى الوظيفة ولا يسمح لغير السعوديين وفقاً لما أكدته الوزارة، على أن يحمل المتقدم مؤهل عالي.

يتم التقدم والتسجيل لوظيفة طبيب مقيم أسنان بداية من يوم الأحد الموافق 16-6-2019 ويستمر فتح باب التسجيل من هذا اليوم ولمدة 5 أيام من خلال التسجيل في موقع جدارة من خلال هذا الرابط.

حيث يمكن للمواطن السعودي الدخول إلى الرابط والتسجيل عن طريق إدخال رقم الهوية وإدخال رمز التحقق، وكلمة المرور حتى يتسنى لك التسجيل في وظيفة طبيب مقيم أسنان عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.