إفتتاح ثاني دور العرض في جدة.. و نية المملكة لإنشاء 350 اخرى

موفي سينما هيا أول علامة تجارية محلية لدور العرض السينمائي في المملكة العربيه السعودية، حيث إفتتح يوم أمس الثلاثاء وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي و المسموع تركي الشبانة ثاني صالات العرض في مدينة جدة، حيث تم إفتتاح أولى دور العرض في مدينة الرياض عاصمة المملكة في يوم 18 ابريل 2018 و تم إفتتاح أولى السينمات في مدينة جدة في 28 يناير 2019،كما وقعت شركة مشاريع الترفيه السعودية إتفاقيةً مع الشركة الأولى لتطوير العقارات لزياده أعداد دور العرض في المملكة العربية السعودية .

أين تقع سينما موفي سينما ؟

تقع سينما موفي سينما في مول مجمع العرب في جدة وتعبتر أول علامة تجارية محلية لصالات العرض السينمائي في المملكةالعربية السعودية كما تضم 15 شاشة عرض ذات علامات تجارية سعودية، و الجدير بالذكر أن الإدارة وطنية مائة بالمائة .

مستقبل السينما في السعودية

تهدف المملكه العربية السعودية الى إفتتاح ما يقرب من 350 دار سينما تشمل حوالي 2500 شاشه عرض بحلول عام 2030، حيث تسعى الى بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويا، و الجدير بالذكر أن إتتاح موفي سينما هيا أولى الخطوات لتوسعة نشاط السينما والأفلام في المملكة بإدارة وطنية فهيا أولى الشركات الوطنية، و الجدير بالذكر أن دور العرض قد تم إغلاقها في المملكه بعد حادثة إحتلال الحرم المكي لإرضاء بعد التيارات الإسلامية وقتها و إستمرت الى عام 2018 حيث تم إفتتاح أولى دور العرض .