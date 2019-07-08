 التخطي إلى المحتوى

إفحص وإستعلم مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر ذي القعدة 1440 هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
إفحص وإستعلم مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر ذي القعدة 1440 هـ
أخبار المقطوعه..كيف اعرف متى تنزل المقطوعه

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة تفاصيل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من المواطنين والأسر ذات الدخل المحدود أو المتدني عن توقيت صرف الدفعة الجديدة من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية ، حيث تهدف الحكومة التخفيف عن المواطن السعودي من أجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الإسعار في المملكة ، ومن أجل تطبيق التوازن الإقتصادي ، وتنفيذ رؤية المملكة 2020 ، هذا وقد وضعت الوزارة العديد من الشروط للحصول على المساعدات المقطوعة لكي يصل الدعم لمستحقيه، ويقوم الضمان الاجتماعي بدراسة حالة المتقدمين للحصول على هذه الإعانات.

شروط  مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط مقطوعة الضمان الإجتماعي

هذا ويعتبر الحد الأعلي للمساعدة المقطوعة التي تمنح للمواطنين 30000 ريال سعودي ، ويتم تقديم الإعانة بشكل دوري للأسر محدودة الدخل ، ويتم تحديد الإعانة ومقدار المساعدة وفقاً للدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة ، وقد كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن طريقتين من أجل الإستعلام وهي من خلال الإتصال على الرقم الخاص 8001222777 ، ومن ثم إدخال رقم الهوية ، ومن ثم إختيار الخدمة المطلوبة أو من خلال زيارة موقع الوزارة من خلال الرابط التالي هـــنـــا

سوف يهمك:

عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.