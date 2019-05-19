إلغاء نظام الإقامة المميزة لوافدي المملكة في هذه الحالات

كشفت صحيفة «عكاظ» أن نظام الإقامة المميزة الجديد الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لن يُخضع المقيم وأفراد أسرته لما سوف يتحصل من مقابل مالي سيتحصل عن كل مُرَافِق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

مزايا الإقامة المميزة

وحسب الصحيفة؛ فإن أفراد الأسرة هم كل من الأزواج والأولاد (أصحاب السن الأصغر من 21 عاما)، وستمكن الإقامة المميزة حامل البطاقة من:

الإقامة في المملكة مع أسرته.

حصول حاملها على تأشيرات زيارة للأقارب.

استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

امتلاك العقارات للأغراض: «السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية».

الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويكون ذلك لأي من أفراد أسرة حامل البطاقة، مع مراعاة المهن التي

يحظر على غير السعودي العمل بها، ودون الإخلال بالرسوم.

حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، مع مزاولة الأعمال التجارية.

هل يحصل صاحب البطاقة على الجنسية السعودية

لن تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

أنواع الإقامة المميزة

حدد نظام الإقامة المميزة نوعين لها تأكيدا لصحيفة عكاظ، وهما:

غير محددة المدة (دائمة). سنة واحدة قابلة للتجديد (مؤقتة).

شروط الحصول على الإقامة المميزة

واشترطت المملكة العربية السعودية عدة شروط للحصول على الإقامة المميزة هي:

جواز سفر ساري المفعول.

ألا يقل عمره عن 21 سنة.

تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، ويكون لفترة أقل من 6 أشهر من تاريخ التقدم.

إقامة المتقدم تكون نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.

إلغاء الإقامة المميزة

تلغى الإقامة المميزة للمقيم وأسرته في هذه الحالات: