إليكم رابط التسجيل في جامعة تبوك للطبة الجدد للعام الدراسي 1440-1441

أعلنت جامعة تبوك في دولة المملكة العربية السعودية عن البدء في قبول الطلبة الجدد للعام الدراسي الجديد 1440-1441 ، وذلك تحت إشراف المدير عبدالله بن مفرح الذيابي من خلال البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل في جميع فروع الكليات في دولة المملكة .

تعرف على مواعيد التقديم والقبول التسجيل في جامعة تبوك

أعلنت جامعة تبوك عن البدء بإستقبال الطلبة الراغبين في الإنضمام لها في يوم الأحد الموافق 16-06-2019 من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة . يتم إغلاق بوابة القبول أمام كافة الطلاب في تاريخ 29-10-1441 ، وسوف تقوم الجامعة بفرز كافة الطلبات المقدمة حتي يوم 18-11-1441 هـ . أعلنت جامعة تبوك لكافة الطلاب والطالبات المتقدمين فترة الإنسحاب من التقديم التي سوف تمتد من 08-11-1441 حتي يوم 04-12-1441 . سوف تبدأ الدراسة في كافة فروع جامعة تبوك على مستوي المملكة 02-01-1441 هـ . بالإضافة إلي أن الجامعة قد كشفت على أنها سوف تبدأ بتنفيذ إختبار (IELTS) بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية ، والذي سوف يستمر لمدة أربعة أسابيع كاملة .

رابط التقديم في جامعة تبوك

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخصوصاً الطلاب الراغبين في التسجيل في الجامعة عن رابط التقديم والتسجيل في الجامعة ، وقد أعلنت الجامعة على انها سوف تبدأ بإستقبال الطلبات من اليوم لكافة الطلبة والطالبات المؤهلين للإلتحاق في الجامعة في كافة الفروع بدولة المملكة العربية السعودية ، ويمكنك عزيزي الطالب التقديم من خلال جامعة تبوك من هـــــنـــا