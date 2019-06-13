إليكم رابط جدارة للإستعلام عن أسماء مرشحي الوظائف التعليمية عبر بوابة وزارة التعليم

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية رابط جدارة من أجل الإستعلام عن الوظائف التعليمية ، حيث يترقب العديد من المعلمين والمعلمات الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية لسنة 1440-1441 ، وقد نشرت وزارة الخدمة المدنية إن وزارة التعليم سوف تعلن عن أسماء المرشحين من خلال موقعها الإلكتروني لذا تأمل متابعة الأسماء التي سوف يتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية .

وقد كشف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم في دولة المملكة العربية السعودية الإستاذ مبارك العصيم على أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

تعرف على مميزات نظام جدارة

نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.

نظام جدارة من أجل طالبي العمل من المواطنين السعوديين، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.

يتيح نظام جدارة التواصل بين المرشح والوزارة من خلال الرسائل نصية على البريد الإلكتروني للمرشح للتواصل معه.

نظام جدارة بالشفافية والنزاهة والحيادية، وتتيح مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة والقدرة، من أجل التطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.

وزارة الخدمة المدنية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين .

نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.

التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.

رابط جدارة للإستعلام عى الوظائف التعليمية

أعتمدت وزارة الخدمة المدنية في دولة المملكة العربية السعودية نظام جدارة كمنصة التوظيف الإلكتروني من اجل التيسير عمليات التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الوزارت والجهات الحكومية ، وقد أتاح النظام الحصول على نتائج القبول وغيرها من الأمور التي يهتم بها الباحثون عن العمل ، ويمكنك الدخول إلي البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنـــا