إليكم رابط مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن طريق رقم السجل المدني 1440هـ

يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد وتوقيت مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية والمساعدية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، وسوف نرصد لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل الجديدة فيما يتعلق بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، هذا ويتم صرف البرنامج هذه المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتسعى المملكة من خلال تلك المساعدة لرفع المستوي المعيشي والإقتصادي للمواطنين، ويتم صرف تلك المقطوعة للأسر التي تغيب عنها عائلها والمطلقات والأرامل.

مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة عبارة عن مساعدة مالية تقدم للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، والعديد من الفئات الأخري، والتي حققت كافة الشروط المطلوبة منهم، ويتم تقديم تلك المساعدة لمن يسجل بشكل اولى، وتم إقرار مساعدة الضمان الإجتماعي من خلال الحكومة السعودية من أجل الهدف لتحسين المستوى الإقتصادي، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020، وتحقيق رؤيتها للعام 2030 .

شروط الإستفادة من الضمان الإجتماعي

تصرف هذه المساعدة للمواطنين الذين يبلغ عددهم 35 عاماً . تصرف للجنسية السعودية والمتزوجة من غير سعودي او زوجة السعودي الأجنبية . تستهدف هذه المساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الذي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها . تصرف المساعدة حسب أسبقية التقديم يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو أعلى تقديم من قيمة المساعدة .

الإستعلام في الضمان من خلال البوابة الإلكترونية

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تستهدف تلك البوابة التخفيف عن المواطن السعودي وتوفير الوقت والجهد، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــــــــنــــــا