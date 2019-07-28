إليكم شروط الاستحقاق والأهلية في حساب المواطن وطريقة التسجيل في حساب المواطن

يقدم الموقع الرسمي لخدمة حساب المواطن السعودية خدمة الاستعلام عن المستفيدين برقم الهوية والتسجيل به، حيث يتيح لك الموقع الاستفادة من كل الخدمات المقدمة للدعم، وترجع فكرة إنشاء حساب المواطن إلى مساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين للدعم، نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة بالمنطقة، وإليكم طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن الدفعة 21.

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بأنه قد تم تقديم موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين دفعة شهر أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبذلك يكون إيداع الدفعة الجديدة متاح يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن :

تجدر الإشارة إلى ان صرف الدعم دائماً يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي، وحال وجود اي إجازات رسمية أو اي أعطال يتم صرفه في اليوم السابق أو التالي، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية بالتفصيل :

• اولا، يتم الدخول عبر هذا الرابط لحساب المواطن للتحقق من الأهلية.

• ثانياً، يتم الدخول إلى موقع حساب المواطن وإدخال كل البيانات المطلوبة والمتمثلة في رقم الهوية والهاتف والبريد.

• ثالثاً، حال قبولك في البرنامج سيتم استلام رسالة نصية على هاتفك.

شروط الاستحقاق والأهلية في حساب المواطن :

تتمثل شروط الاستحقاق في النقاط الهامة التالية:

• أن يكون مستقبل الدعم سعودي الجنسية.

• ان يكون المستفيد مقيم داخل أرض المملكة العربية السعودية.

• يعتمد الدعم المالي على دخل الأسرة وعدد الأطفال فيها ومتوسط أعمارهم.

• الحدير بالذكر أن المرأة المتزوجة يمنها التسجيل في البرنامج الدفعة 21 إذ كانت مهجورة أو متزوجة من غير سعودي، زوجها غائب او فاقد للأهلية ولكن يشترط عليها أن تقدم المستندات التي تثبت حالتها.