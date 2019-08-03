إليكم طريقة الإستعلام عن صلاحية إقامة الوافد وتسديد الرسوم عبر منصة أبشر ” تجديد الإقامة في السعودية 1440″

لا شك في أن تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية يعتبر واحداً من الأمور التي تشغل بال الكثير فترهق الوقت وتستنزف الجهد، وهنا نقدم لكم خاصية رائعة شهدت إقبال الكثير عليها وهي خاصية الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية وهي المنصة التي سهلت الكثير عن المواطين والمقيمين بالمملكة إنجاز كل ما يريدونه في منازلهم.

طريقة الاستعلام عن الإقامة في السعودية على منصة أبشر :

يمكنكم الآن أعزاءنا القراء الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين وتجديد الإقامة داخل أرضي السعودية عبر منصة أبشر، فقط عليكم القيام بالخطوات التالية :

أولاً، يتم الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط الذي يصلكم بالموقع مباشرةً.

الذي يصلكم بالموقع مباشرةً. ثانياً، يتم اختيار خدمات الأفراد ومنها نختار الاستعلام عن تحديد الإقامة في السعودية.

ثالثاً، يتم إدخال البيانات الشخصية المتعلقة بالوافد ومن ثم الانتظار لثواني قليلة حتى تظهر لك كل المعلومات المتعلقة بالإقامة وتجديد موعدها ومدة صلاحيتها فصلاً عن اختيار طريقة سداد الرسوم المناسبة لكم.

رابط الإستعلام عن تجديد الإقامة عبر منصة أبشر :

بعد الدخول إلى موقع “ أبشر الإلكتروني” ويتم تطبيق الخطوات السابقة ومن ثم يتمكن المواطن من معرفة كل التفاصيل الخاصة بالإقامة ورخصة العمل والاستعلام عن الجوازات، وغيرها من الأمور التي يحتاج لها كل العمال والمقيمين داخل أراضي المملكة السعودية، وهنا نوافيكم بأهم التحديثات المتعلقة بهذا الأمر.