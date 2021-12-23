إليك دليل مناطق بوليفارد سيتي ومعرفة أسعار التذاكر

بوليفارد سيتي أهم الوجهات المثالية لقضاء ترفيه، في السعودية تعمل هيئة الترفيه على قدم وساق لتحقيق صورة مشرقة تعكس أصالة الازدهار والسياحة، بتطوير متقن، قد تربع البوليفارد كواحد من أهم فعاليات المملكة لهذا العام والخاص بموسم الرياض، يوفر تجربة ترفيه لم يرى مثيل لهّا وتسوّق لأهم الماركات العالمية، وافضلية المطاعم و” الكافيهات التي توفر جلسات للضيوف، إذا كنت تريد معرفة بوليفارد بمزيد من المعلومات والمناطق المتنوعة فإليك هذا الدليل.

ما هو بوليفارد سيتي

إن بوليفارد الرياض أكثر من مجرد فعالية واحدة، لذلك فإن الإقبال شديد، وبما أن الزوار أذواق شتى، فهناك المناطق التي ستسعدهم بما يتلاءم وحاجتهم، ويتميز بمنطقة تسمى النافورة حيث الاضاءات الزاهية وبحيرة صناعية، تتسم هذه المنطقة المزدحمة بأضواء من الليزر والموسيقى الراقصة لذلك هي من أفضل الأماكن، ولديها المتاجر والمطاعم العربية والعالمية مما يجعلها محط أنظار السياح وبالتالي يعزز من جعل الرياض محطة للاستثمار السياحي كجزء من رؤية 2030.

دليل مناطق بوليفيارد سيتي

تستند منطقة بوليفارد رياض سيتي على مقومات الجذب بمناطق يمكن ان نعددها بعضها في القائمة الآتيةـ

سكوير: منطقة مستوحاة من ميدان سكوير حيث الشاشات العملاقة، وكذلك بها أفضل المتاجر العالمية.

جاردن: حيث الطبيعة والنخيل الطويلة، مع بركة مياه صناعية تتقاذف منها المياه، وكذلك توفر منطقة للمطاعم السريعة

افالانش: تتضمن منطقة محاكاة للثلوج

منطقة موسيقى : خصصت لمسارح الموسيقى والتي تتضمن الأمسيات استخدام الآلات الموسيقية ق

منطقة المسارح: تشتمل على مسرح محمد عبده ارينا ويتسع لـ 18 الف مقعد، ومسرح أبوبكر سالم.

ستوديو :تتكامل بتنوعها حيث تستضيف المواهب الغنائية وتقديم عروض الغناء والدراما والمسرح، بتألق عروضها التي تنسجم مع رغبات الزوار.

تروكاديرو: تمتاز بالإضاءات التي تتحرك بشكل حديث وتنعكس على جدران المباني مع إثارة الالعاب الفيديو والعاب الواقع الافتراضي Virtual Reality في الصالات مع مراكز ترفيه وانشطة مختلفة وبأكثر من 550 لعبة تحقق تجربة الاستمتاع.

أسعار تذاكر بوليفارد

يرجع الناس إلى الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الرياض لشراء التذاكر، وتعرض التذاكر بأسعار تبدا بـ 55 ريال وسط الأسبوع، و”110 ريال لسعر نهاية الأسبوع، تذكرة البوليفارد سيتي صالحة من الساعة 5 مساءً الى الساعة 2 صباحاً، ودخول الأطفال مجاني للفئة العمرية أقل من 12 سنة.

حجز تذاكر موسم الرياض

سيستمر البوليفارد لأربعة أشهر قادمة من العام المقبل 2022، وتحديداً في 02 أبريل، لإستقبال زواره بشكل طبيعي، الآن يمنكم الوصول لموقع موسم الرياض فإنه المنصة الإلكترونية الخاص بشراء تذاكر فعاليات بوليفارد، كل ما عليكم تحديد عدد التذاكر وتاريخ حضور الفعالية، لإضافة التذاكر لسلة المشتريات واستكمال طريقة الدفع`, علماً ان ربط التذاكر في تطبيق توكلنا تم فكهّ، ويقتصر على تحديث حالة محصن تظهر في التطبيق المذكور لزائري بوليفارد.