إمساكية رمضان 1440 – 2019 في السعودية وموعد آذان المغرب و السحور والإفطار

مع اقتراب موعد أول أيام رمضان نستعرض معكم امساكية شهر رمضان 1440-2019 في المملكة العربية السعودية، لم يتبقى الا أيام قليلة و تهل نفحات الشهر الكريم، حيث ينتظره المسلمون من العام للعام، شهر كله بركة و خير، يتجمع فيه المسلمون من كل حدب و صوب لأداء صلاة التراويح و التهجد، و يتسابقون لختم القرآن الكريم، كما يكثر فى شهر رمضان الذهاب لأداء العمرة، حيث قال رسولنا الكريم فى حديث صحيح عمرة فى رمضان تعادل حجة معى، و يهم المسلمون فى رمضان معرفة مواعيد الصلوات، و موعد آذان المغرب.

موعد أول أيام شهر رمضان فى السعودية

أكدت الحسابات الفلكية فى السعودية أن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الاثنين 6 مايو 2019

امساكية شهر رمضان المبارك في السعودية

ننشر لكم امساكية شهر رمضان كاملة على حسب التوقيت المحلى لمدينة الرياض فى السعودية، لكل المسلمون هناك الذين يهمهم موعد آذان المغرب فى رمضان، و موعد السحور كل يوم، و كذلك موعد آذان الفجر

← إقرأ أيضاً: