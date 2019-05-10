موعد آذان المغرب والفجر رمضان 1440 مكة المكرمة| إمساكية شهر رمضان 1440 بالسعودية

ننشر تقرير شامل لمواعيد آذان المغرب والفجر رمضان 2019-1440 لجميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث موعد قدوم أول ليلة من شهر رمضان 1440 يبحث كل المسلمين من مصر ومختلف الدول العربية ” السعودية والكويت والعراق والأردن والأمارات عن موعد آذان الفجر والمغرب بتوقيت تلك البلاد، حيث أعلن جميع علماء الفلك وعلماء الأزهر عن موعد غرة شهر رمضان 1440 بعد إجراء عدد من الحسابات الفلكية، وذلك نظرا لعدم وضوح ونقاء السماء مما أدي إلى عدم إمكانية استطلاع هلال رمضان 1440، ووفقا لتلك الحسابات الفلكية تمت تحديد أول يوم رمضان 2019-1440 والذي يوافق 6 مايو ” الإثنين ” وسوف ينتهي شهر رمضان 2019 4 يونيو.

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موعد آذان الفجر والمغرب رمضان 1440

يعتبر موعد آذان المغرب والفجر رمضان 2019 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات البحث في مختلف الدول العربية، للتعرف على موعد الإمساك عن الطعام وموعد الإفطار، مما يهيئ جميع لتحضير الإفطار بأشهى الوصفات والتحضير لأكبر العزائم التي تكثر في شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير.

إمساكية شهر رمضان 1440 السعودية