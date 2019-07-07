إنطلاق اليوم التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات في مختلف انحاء المملكة العربية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم عن بدء “برنامج التدريب الصيفي” ، لتدريب النعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية، ضمن مشروع براج التطوير المهني التعليمي الصيفي لهذا العام، تحت رعاية وزير التعليم، الذي ينطلق اليوم في 45 إدارة تعليمية و22 جامعة في مختلف مناطق المملكة، حيث أعلنت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن إستعدادها لاستقبل المعلمين والمعلمات، ويتم التدريب في المنطقة الشرقية في 20 مركز تدريبي، والهدف من التدريب هو تطوير الاداء المهني التعليمي والتربوي .

التدريب الصيفي

من المقرر اليوم إنطلاق برنامج التدريب الصيفي ضمن نسخته الثانية لتدريب المعلمين والمعلمات ، في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه المناطق الرياض، والمنطقة الشرقية، وجدة بالمركز التدريب التربوي الرئيسي، وتأتي خطة التدريب بمعدل 5 أيام في الاسبوع، وتستمر حتي نهاية شهر ذي القعدة، في جميع مراكز التدريب، وتشمل خطة التدريب مجموعة برامج متنوعة تبداء من تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وتقام في عدة مراكز تعليمية للبنين والبنات، ويأتي ذلك لتطوير اداء المعلمين والمعلمات في المنظومة التعليمية، لمواكبة التطورات الراهنة في مجال التعليم

معلمين الشرقية

تقدم مراكز التدريب الصيفي بالمنطقة الشرقية للتعليم، 91 ألف ساعة تدريبية، إبتداء من اليوم الأحد في 20 مركز ضمن برنامج التطوير المهني الصيفي، لتدريب المعلمين والمعلمات المسجلين بالبرنامج، التي بلغت 270 برنامج متنوع، ويأتي ذلك ضمن خطة المنظومة لتقديم عدد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية، التي يقوم بتنفيذها “المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي” ، لاستثمار الاجازة الصفية والالتحاق بالبرامج النوعية التي تعمل وزارة التعليم على توفيرها للارتقاء بأعلى مستويات المهنية، وتأتي فكرة برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي انطلقت لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

معلمين الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم فى منطقة الرياض، إستعدادها لاستقبال عشر آلاف معلم ومعلمة، فى 15 مركز تدريب موزع على جميع انحاء مدينة الرياض، وتقسيمهم الى 8 وحدات للمعلمات، و7 مراكز للمعلمين، ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لهذا العام، تحت رعاية وزير التعليم،والعمل على تقديم كل ما يفيد المتدربين، وتم إختيار الوقت المناسب بعيد عن اوقات الدوام، لتطوير أداء المعلمين، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وسيقوم بعملية التدريب 200 مدرب ومدربة ذو الكفأه المتميزة،