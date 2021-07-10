إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن غداً ورابط الاستعلام برقم الهوية

أعلن حساب المواطن عبر تويتر عن إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج وهي رقم 44 غداً الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو 2021 وقد تم تأخير الموعد المُعتاد بالتزامن مع العطلة الرسمية وفق ما أعلن البرنامج سابقاً بأن الإيداع يتم كل يوم 10 من الشهر الميلادي وقد يتم تقديمة موعد الصرف أو تأخيره بيوم واحد حالة وجود عطلة رسمية في اليوم العاشر، وقد أعلن سلطان القحطاني عن عدد العمليات التى تعامل معا البرنامج خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي بلغت بنحو أكثر من 1.5 مليون عملية.

موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن

من المُقرر أن يقوم البرنامج بإيداع المبالغ للدفعة الجديدة 44 في حسابات المستفيدين التى انطبقت عليهم شروط الأهلية غداً الأحد الموافق 11 يوليو، والتي أعلن عنها البرنامج عبر تويتر عن ظهورها رسمياً يوم 29 مايو وأتاح لكافة المستفيدين الاستعلام عبر موقع حساب المواطن الرسمي برقم الهوية.

رابط حساب المواطن برقم الهوية

ويُمكن لكافة المستفيدين بدعم برنامج حساب المواطن الدخول إلى رابط حساب المواطن برقم الهوية للإستعلام عن مبلغ الدعم ومعرفة نتيجة الأهلية أيضاً، وكذلك في حالة تقديم اعتراض على مبلغ الدفعة والذي يتم الإعلان عنه بعد إيداع الدفعة مباشرةً.

رقم حساب المواطن

ومن الممكن التواصل مع حساب المواطن بأربع طرق، أبرزهم الإتصال هاتفياً على الرقم الموحد للبرنامج وهو 19912 سواء كان هدف الإتصال الاستفسار عن شيء ما أو تقديم شكوى.