إيداع الدفعة 19 رمضان أم شوال؟ وروابط تحميل التطبيق الجديد

أطلق برنامج حساب المواطن، تطبيقًا جديدا للهواتف والأجهزة الذكية، في محاولة منه للتسهيل على المستفيدين، ويمنح تطبيق حساب المواطن الجديد للمستفيدين إمكانية الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، وما يكون بشأن الطلب من معلومات وتفاصيل، بالإضافة إلى التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

خدمات التطبيق الجديد

وحرصا من برنامج حساب المواطن تم إطلاق هذا التطبيق الجديد لرفع مستوى الخدمة وجودتها، ويأتي ذلك في ظل التطور التقني لتوفير الجهد والوقت.

ويتميز تطبيق حساب المواطن الجديد بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى، ما سهل على المستفيدين تصفح حساباتهم ومتابعة التفاصيل الخاصة بدفعاتهم المالية ونتائج الأهلية لكل شهر، دون الضرورة لاستخدام الحاسب الآلي.

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روابط تحميل تطبيق حساب المواطن الجديد

ولتحميل تطبيق حساب المواطن للهواتف التي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: (هنا) .

ولتحميل التطبيق لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (هنا) .

تطبيق حساب المواطن باللغة العربية

كما أكد برنامج حساب المواطن أن التطبيق الجديد يدعم في الأساس اللغة العربية وذلك كان ردا على استفسار بعض المستفيدين الذين يواجهون صعوبة مع اللغة الإنجليزية كما كان في التطبيق السابق.

موعد صرف الدفعة 19

رد برنامج حساب المواطن على استفسارات عدة بشأن صرف الدفعة 19 من حساب المواطن في رمضان أم شوال؟ قائلا: «إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدعم للدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو».