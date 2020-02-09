Take a fresh look at your lifestyle.


إيداع حساب المواطن الدفعة 27 شهر فبراير 2020 والاستعلام برقم الهوية

بواسطة Ahmed Saad

صرح حساب المواطن اليوم لجميع المستفيدين من الدعم عن صرف البدل صباح يوم الاثنين الموافق 10 فبراير لعام 2020، حيث أعتاد المستفيدين من حساب المواطن أن يتم ألاستعلام عن صرف البدل في يوم 10 من كل شهر ميلادي داخل المملكة، وقد يتم تأجيل الصرف في حالة تواكب بعض العُطلات الرسمية خلال اليوم المحدد لصرف بدل حساب المواطن النقدي، وسوف نوضح لكم رابط ألاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية لكل مستفيد.

رابط صرف حساب المواطن النقدي
رابط صرف حساب المواطن النقدي

صرف الدفعة 27 لشهر فبراير 2020

  • عُرف برنامج حساب المواطن السعودي بتقديم كل الدعم المالي للأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى مساعدات مالية تساعدهم على العيش مع ظروف التحديثات الاقتصادية داخل المملكة، ومواجهة جميع الأعباء الاقتصادية التي تواجههم.
  • يتم صرف البدل المادي من حساب المواطن لمن يحمل الجنسية السعودية فقط، ولمن يتواجد بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، كما يستفيد من دعم حساب المواطن الأشخاص الذين لم يسبق لهم التواجد بأحد سجون المملكة أو دار الإيواء الحكومية.
رابط دعم حساب المواطن للمقيمين بالمملكة
رابط دعم حساب المواطن للمقيمين بالمملكة

قد يهمك:

ألاستعلام عن الدفعة 27 من دعم حساب المواطن

بإمكان جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن، ولمن تتوافر فيهم شروط صرف البدل، أن يقوموا بالاستعلام عن نزول وصرف الدفعة الأخيرة الدفعة 27 بالدخول على الموقع الأتي للاستعلام: حساب المواطن، ثم يتم ألاستعلام برقم هوية المستفيد، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بالصرف، ومعرفة أيضاً المقدار النقدي الذي سيتم إيداعه في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد من حساب المواطن.


Ahmed Saad

    كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.

    قد يعجبك ايضا
    أخبار السعودية

    رابط موقع جدارة لوظائف وزارة الصحة وشروط التقديم

    أخبار السعودية

    ساعات على صرف الدفعة ال27 من برنامج حساب المواطن من خلال رابط البرنامج


    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.