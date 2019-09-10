إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 22 وصرف الدعم للمستفيدين اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

دعم حساب المواطن الدفعة 22 أودعت اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، حيث وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موعد دوري يتم صرف برنامج حساب المواطن به، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والذي قد يختلف في تقديم يوم أو تأخيره بحسب إذا صادف موعده يوم أجازة رسمية.







حساب المواطن الدفعة 22

وحساب المواطن يتم صرفه لمن سبق وقام بالتقديم عليه، وبشأن المنطبق عليهم شروط الأهلية والصرف، والتي يتم بحثها شهريا، كما يتم اختلاف المبلغ بحسب عدد مستفيدي البدل النقدي من أفراد الأسرة، وإجمالي ما تحصل عليه، وعمر الأفراد في الأسرة، وعما إذا كان وصل عمر المستفيد إلى ثمانية عشر عام.







برنامج حساب المواطن

أُنشئ حساب المواطن في عام 2017 لمواكبة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، والتي تؤثر على المواطن فجاء هذا البرنامج بأمر ملكي مباشر للعمل على مساعدة المواطنين نتيجة رفع الدعم على الكهرباء والوقود، وانتهاج المملكة لبرنامج التحول الوطني 2020 وصولا لرؤية المملكة 2030.







خدمة تواصل المواطنين بحساب المواطن

أُنشأت خدمة صوتك مسموع لمستفيدي برنامج حساب المواطن، وذلك للتواصل بشكل اسرع من خلال:







الاتصال على رقم موحد (19912)

أو من خلال رابط التواصل عبر خدمة صوتك مسموع







حيث بدا منذ قليل إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للصرف على برنامج حساب المواطن الدفعة 22 ، وكذلك من توافر شروط الأهلية بالنسبة لهم.

حاسبة الدعم التقديرية

يتم معرفة القيمة الخاصة بالدعم من خلال الدخول عل موقع حساب المواطن، ثم الحاسبة التقديرية والتي منها تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن، وذلك من خلال:

تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي

ثم اختيار زر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

ثم كتابة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة

وكتابة بيانات الدخل للأسرة وعدد الافراد

ثم تظهر لكم الحاسبة القيمة