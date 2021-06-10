إيداع دعم حساب المواطن للمؤهلين الدفعة 43 يونيو 2021

إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية يبدأ من صباح الخميس العاشر من شهر يونيو وحتى نهاية اليوم وقد أعلن عن ذلك برنامج الدعم حتى يتمكن كل مستفيد من مراجعة الحساب والحصول على الدعم في موعده المحدد كل شهر الذي لم يتخلف عنه البرنامج نذ انطلاقه وفق الضوابط المستجدة التي تم وضعها مع انتشار الجائحة.

إيداع دعم حساب المواطن

لمن ينتظرون نزول راتب حساب المواطن فقد أعلن البرنامج عن توافر الرواتب اليوم في الحساب البنكي ويمكن لاطلاع عليه وسوف ينتهي الإيداع مع نهاية يوم الخميس الموافق العاشر منن شهر يونيو وهو اليوم المحدد للإيداع طبقاً للبرنامج.

استحقاق دعم المواطن

يتوق استحقاق دعم المواطن على توافر الشروط المطلوبة. يتم مراجعة شروط الاستحقاق كل شهر مع كل دفعة من الدعم. يتم إعلان أهلية المستفيدين في بداية لكل شهر ميلادي. يتم صرف الراتب على حسب الأهلية وتحديد قيمة الدعم. يتم تحديد قيمة دعم المواطن بحيث لا تتعدى قيمة الدفعة 28 من شهر مارس 2020.

خطوات إضافة تابع لحساب المواطن

يتمكن المستفيد طبقاً للضوابط الجديدة التي وضعها الدعم من إضافة التابعين فقط ويتم ذلك من خلال موقع لبرنامج على شبكة الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الدعم ويمكن اتباع الخطوات التالية: