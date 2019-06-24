إيداع راتب شهر يونيو وبدل غلاء المعيشة للمتقاعدين.. بعد ساعات

تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية في إيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر يونيو في حسابات المتقاعدين يوم غد الثلاثاء والموافق 21 شوال 1440 هجري، والموافق 25 يونيو 2019 ميلادي.

نظام تحويل صرف سريع

وحتى يتم تسهيل وتيسير صرف المعاشات للمتقاعدين فإنه يتم إيداعها عبر نظام «تحويل صرف سريع» ، عن طريق جميع البنوك المحلية وجميع الفروع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

موعد راتب شهر يونيو لموظفي المملكة

ويذكر أن المملكة العربية السعودية نشرت من قبل متمثلة في وزارة المالية أنه سيتم إيداع في حسابات موظفي القطاع الحكومة راتب شهر يونيو 2019 صبيحة يوم الخميس المقبل ويضاف إلى راتب يونيو بدل غلاء المعيشة.